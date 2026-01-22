Champions, il Liverpool show cancella De Zerbi

Festa doveva essere, e festa è stata. Perché un catino, o per meglio dire uno scenario, come quello del Vélodrome è un lusso anche per una squadra che ne ha viste tante come il Liverpool. Una notte invernale di Champions League nello stadio dell'Olympique Marsiglia è stata resa comunque più calda dal solito tifo dirompente dei padroni di casa, il cui entusiasmo in notti come queste è sempre encomiabile. La voglia di poter fare la festa a una grande d'Europa, era tanta, così come quella di sommare tre punti che potessero far sperare di continuare il percorso europeo. Al momento dell'inno che rimbombava nello stadio, i supporter locali avevano vinto a loro modo, mostrando una spettacolare e fantasiosa composizione in cartapesta che ritraeva i Beatles leggendo “La Provence”, noto quotidiano locale. Anche sul manto erboso lo spettacolo era vibrante, proprio come una canzone dei Fab Four del '65, quando il mondo era ai loro piedi. La squadra di Roberto De Zerbi cercava di produrre molto sulle fasce, con Greenwood incaricato di improvvisare a suo piacimento. I Reds, però, erano più concreti, e dopo un primo tempo di poche verticalizzazioni trovavano il vantaggio poco prima dell'intervallo.