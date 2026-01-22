Atletico Madrid, a Simeone non basta... Simeone

Alla vigilia della trasferta di Istanbul, Diego Pablo Simeone era stato chiarissimo: "Quattro punti non basteranno". Per entrare tra le prime 8, l’Atlético Madrid sapeva di dover vincere le ultime due partite, a cominciare da quella nello stadio più caldo della Turchia. E invece, al termine di una gara intensa, soprattutto nel primo tempo, i rojiblancos dovranno affidarsi alla calcolatrice: "Non dipendiamo da noi", ha ammesso il Cholo. Galatasaray e Atlético hanno dato vita a un match vibrante, fatto di ritmi alti e continui capovolgimenti di fronte. A rompere il ghiaccio, dopo appena tre minuti, era stato Giuliano Simeone. La risposta dei turchi è arrivata, poco dopo, frutto di caparbietà e un pizzico di sfortuna con Marcos Llorente che devia nella propria porta il cross rasoterra di Roland Sallai. Un pareggio che sorride maggiormente ai padroni di casa, saliti a quota 10 punti e sempre più vicini al proprio obiettivo, i playoff, sebbene nell’ultimo turno siano attesi a Manchester da un City obbligato a vincere. Per quanto riguarda i madrileni, fermi a 13 punti, il risultato di ieri potrebbe, invece, essere una condanna in vista della gara di mercoledì prossimo contro il Bodo, quando una vittoria potrebbe non bastare: "Credo che abbiamo disputato una grande partita, avremmo potuto vincerla, ma l’efficacia è fondamentale in queste situazioni e spero che riusciremo a ritrovarla". Sotto questo aspetto, la buona notizia per il Cholo è arrivata dalle dichiarazioni di Mateu Alemany che, prima del match, ha confermato la volontà di rinforzare la squadra: "Abbiamo un’idea chiara e condivisa con il mister - ha assicurato il direttore sportivo dei rojiblancos - . L’intenzione è di prendere uno o due giocatori che abbiano un livello molto alto. Vedremo cosa succederà".