Chelsea, Caicedo caccia i fantasmi

LONDRA (INGHILTERRA) - Buona la prima anche in Champions per il nuovo allenatore del Chelsea, Liam Rosenior. Dopo la bella vittoria dello scorso fine settimana nella sfida casalinga contro il Brentford, il tecnico supera anche la prima uscita europea contro il Pafos. Una vittoria complicata ma importantissima perché permette ai Blues di sognare un posto fra le otto squadre che accederanno agli ottavi senza passare dai playoff. Gara dal copione scontato con il Chelsea che prende il controllo della manovra sin da subito, scontrandosi però con le barricate costruite dal nuovo tecnico del Pafos, il catalano Albert Celades. La prima occasione per i Blues arriva dopo 15’: a provarci è James, con un bel tiro da fuori che termina a lato. Un paio di minuti dopo è Enzo a sbloccare la gara, ma la rete dell’argentino – schierato da Rosenior nel trio offensivo alle spalle di Delap – viene annullata dal Var per un fallo. I ciprioti allora prendono coraggio e, nella prima vera sortita offensiva, vanno vicinissimi al vantaggio grazie a un tiro di Jaja deviato da un difensore e stampatosi sul palo. Nella ripresa il copione non cambia: la grande differenza rispetto al primo tempo è l’ingresso in campo di Estêvão. Il brasiliano diventa il peggior incubo per la difesa cipriota, anche se la miglior occasione capita sul destro di Garnacho, fermato da un super intervento difensivo di Luckassen. Il Chelsea prova l’assedio e, poco dopo il 30’, trova il modo di piegare la resistenza del Pafos: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Caicedo arriva prima di tutti, regalando con un gran colpo di testa il meritato vantaggio ai Blues e quei 3 punti che fanno salire i londinesi nel gruppone delle squadre a quota 13 che, nell’ultimo turno - nel caso del Chelsea contro il Napoli - si giocheranno il passaggio diretto agli ottavi.