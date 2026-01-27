Fuoco Monaco, dentro o fuori con la Juve. Pogba sparito, Zakaria netto: “Ci vergogniamo”

Juve in ascesa, Monaco in piena crisi

Tuttavia il vero problema per i monegaschi è il momento in cui le due squadre arrivano a questo impegno. Da una parte gli uomini di Spalletti freschi reduci dal perentorio 3-0 rifilato ai campioni d’Italia del Napoli e da tre successi consecutivi in Champions, dall’altra i padroni di casa usciti con le ossa rotte la settimana scorsa nell’eurosfida contro il Real Madrid al Bernabéu (6-1, peggior sconfitta di sempre nelle competizioni UEFA) e precipitati al 10° posto in Ligue 1 (7 ko e 2 pareggi nelle ultime 9 partite di campionato, peggior serie negativa della storia).

Monaco, panchina a rischio: Pocognoli si gioca tutto contro la Juve

La posizione dell’allenatore italo-belga Sébastien Pocognoli (38 anni, origini maceratesi, chiamato alla guida del Monaco lo scorso 11 ottobre per sostituire l’austriaco Hütter) è sempre più traballante. Il deludente 0-0 di sabato allo “Stade Océane” con il mediocre Le Havre, 15°, è stato solo un palliativo. Media e tifosi già s’aspettavano il licenziamento dopo l’umiliazione subita contro Mpabbé & Co. in Spagna. Per la sua permanenza sulla panchina del club “Rouge et Blanc” sarà decisiva la partita di domani in Champions. Spalletti potrebbe essere il suo giustiziere. Soprattutto se la Juventus dovesse vincere in maniera eclatante. Nel Principato già circolano i primi nomi. Fra i candidati, al momento il più attendibile sarebbe l’ex ct francese Laurent Blanc, esonerato a fine settembre dai sauditi dell’Al Ittihad. Ma anche il dg paulista Thiago Scuro, in carica dall’ottobre 2023, potrebbe saltare. È ritenuto il principale responsabile del disastro. Perché è lui che fa il mercato, che compra e vende i giocatori, che ingaggia e licenzia gli allenatori.