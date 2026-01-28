L'Inter può incontrare Mourinho agli spareggi! Incredibile Benfica, gol del portiere e 4-2 al Real!

Sarà playoff per Inter e Atalanta in questa Champions League. L'Inter vince a Dortmund ma non basta. Dopo un primo quarto d'ora di sofferenza, i nerazzurri si fanno vedere con Bisseck e riescono ad alzare il baricentro. Cambia l'inerzia e la squadra di Chivu ci crede, creando un altro pericolo con Bonny . Nella ripresa entra Pio Esposito che si divora subito la chance, recuperato alla grande da Bensebaini . L'Inter spinge nel finale e dopo aver fallito ancora, all'81' passa: punizione dal limite perfetta di Dimarco e 0-1. Allo scadere sigilla il successo Diouf , ma è solo 10° posto. Non riesce ad entrare tra le prime 8 anche l'Atalanta che si arrende a Bruxelles con l'Union Saint Gilloise per 1-0. Brutto inizio dell'Atalanta con l'Union che in due occasioni fallisce la possibilità del vantaggio. Palladino scuote i suoi che salgono col ritmo e iniziano a creare gioco senza però creare vere inside nella difesa belga. Nella ripresa Palladino sceglie Scamacca ma al 70' passano i padroni di casa con il colpo al volo di Khalaili che non perdona Sportiello. Accusa il gol la Dea che non riesce a colpire, 15° posto e playoff.

Le qualificate agli ottavi

Si prendono il pass per gli ottavi Liverpool, Tottenham, Barcellona, City e con un colpo a sorpresa lo Sporting Lisbona che fa scivolare fuori dalle migliori 8 il Real Madrid. I Reds affondano il Qarabag (comunque qualificato al playoff) per 6-0, gli Spurs passano a Francoforte con Solanke e l'uomo dei desideri Juve: Kolo Muani. Vince 4-1 il Barça che elimina il Copenaghen (tutte e 4 le stelle a segno, Lewandowski, Yamal, Raphinha e Rashford), fa lo stesso Guardiola che piega 2-0 il Galatasaray, turchi al playoff e possibili avversari della Juventus, citizens ottavi. Il settimo posto se lo prende lo Sporting Lisbona che rimonta e vince per 3-2 a Bilbao con l'Atheltic. Una rete allo scadere di Alisson Santos porta in paradiso lo Sporting e manda all'inferno degli spareggi i Blancos. Già sicure degli ottavi Arsenal e Bayern Monaco che chiudono con un successo la League Phase. I gunners lo fanno a punteggio pieno piegando per 4-1 il Kairat Almaty a Londra: di Gyokores, Havertz, Martinelli e Gariel Jesus le firme. I bavaresi ritrovano il gol di Musiala e con Kane spengono le speranze di qualificazione ai playoff del Psv riaccese dal momentaneo pari di Saibari.

Impresa Mourinho, segna il portiere!

Accade di tutto a Lisbona. Il Benfica di Mourinho compie un'impresa clamorosa battendo 4-2 allo scadere il Real Madrid, che scivola così ai playoff. A decidere una rete all'ultimo respiro del portiere Trubin che vale il 24° posto per i lusitani. Beffato il Marsiglia di De Zerbi che crolla Brugge (agli spareggi possibile avversaria di Spalletti) ed esce dalla massima competizione europea, resta dentro lo Special One che agli spareggi potrà incontrare l'Inter, verdetto rimandato alle urne di Nyon. Successi anche per Leverkusen e Olympiakos con Villarreal e Ajax che valgono il pass per gli spareggi. Ai playoff anche i campioni d'Europa del Psg insieme al Newcastle, termina 1-1 lo scontro diretto al Parco dei Principi. Rientra anche il Bodo Glimt che dopo il City batte anche l'Atletico Madrid. Simeone cede al Metropolitano a scivola fuori dalle prime 8. Inutile ai fini della classifica la vittoria per 4-1 del Pafos contro lo Slavia Praga, anche i ciprioti vengono beffati dalla rete di Trubin restando fuori per un soffio dagli spareggi.