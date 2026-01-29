Mourinho e Trubin goleador Benfica: "L'ho mandato io, tutti mi dicevano..."

Il colpo di genio, rivelatosi determinante, è stato di Josè Mourinho che lo ha buttato in mischia al 98'. E lui, Anatolij Trubin dall'alto dei suoi quasi due metri fuori dai pali si è trasformato in goleador colpendo di testa la palla che ha portato il Benfica agli spareggi di Champions . "Sapevo che poteva farlo, per questo l'ho mandato lì in mezzo" le parole dello Special One rivede le luci della ribalta dopo una serata-show contro il Real Madrid. "Il ragazzone ha segnato un gol spettacolare, a noi interessava vincere anche per l'orgoglio".

Trubin non ci crede

E chi stenta a credere a quanto fatto è lo stesso portiere ucraino, 24 anni: "Tutti che mi dicevano di andare avanti. Anche l'allenatore, quindi sono entrato in area e non so... non so cosa dire. Un momento pazzesco. C'ero andato vicino contro il Porto e stavolta ci sono riuscito. Non so cosa dire. Non sono abituato a segnare. Ho 24 anni ed è la prima volta. Incredibile. Godiamoci il successo ma restiamo con i piedi per terra. Il Benfica ha bisogno di vincere titoli e ottenere vittorie. Nient'altro conta. Era importante andare avanti".