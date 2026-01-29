Tuttosport.com
Mourinho e Trubin goleador Benfica: "L'ho mandato io, tutti mi dicevano..."

Il 24enne portiere ucraino è l'eroe lusitano capace di realizzare il 4-2 allo scadere contro il Real Madrid che ha portato i portoghesi allo spareggio di Champions
2 min

Il colpo di genio, rivelatosi determinante, è stato di Josè Mourinho che lo ha buttato in mischia al 98'. E lui, Anatolij Trubin dall'alto dei suoi quasi due metri fuori dai pali si è trasformato in goleador colpendo di testa la palla che ha portato il Benfica agli spareggi di Champions. "Sapevo che poteva farlo, per questo l'ho mandato lì in mezzo" le parole dello Special One rivede le luci della ribalta dopo una serata-show contro il Real Madrid. "Il ragazzone ha segnato un gol spettacolare, a noi interessava vincere anche per l'orgoglio".

Trubin non ci crede

E chi stenta a credere a quanto fatto è lo stesso portiere ucraino, 24 anni: "Tutti che mi dicevano di andare avanti. Anche l'allenatore, quindi sono entrato in area e non so... non so cosa dire. Un momento pazzesco. C'ero andato vicino contro il Porto e stavolta ci sono riuscito. Non so cosa dire. Non sono abituato a segnare. Ho 24 anni ed è la prima volta. Incredibile. Godiamoci il successo ma restiamo con i piedi per terra. Il Benfica ha bisogno di vincere titoli e ottenere vittorie. Nient'altro conta. Era importante andare avanti".

 

 

 

