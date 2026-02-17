Tuttosport.com
Borussia Dortmund-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions

La squadra guidata da Palladino è impegnata sul campo dei tedeschi nella gara di andata dei playoff
3 min

L'Atalanta fa visita al Borussia Dortmund nella gara di andata dei playoff di Champions League. Palladino ha ricostruito la squadra bergamasca dopo le macerie lasciate da Juric. I lombardi vengono da 6 vittorie e due pari e dal ko inflitto alla Juve in Coppa Italia, ma in Champions hanno perso le ultime due e in attacco dovranno fare a meno di De Ketelaere e Raspadori. Il Dortmund è in buona forma, è secondo in Bundesliga ed è reduce dal 4-0 sul Magonza. "Vogliamo mettere in difficoltà il Borussia Dortmund con la mentalità giusta, scendendo in campo leggeri e sfrontati. Mi interessa che la squadra abbia personalità e fame. Sono sicuro che metteremo in difficoltà gli avversari. La difficoltà sta nel dover preparare la sfida in un solo giorno. Il Borussia ne ha avuto uno in più. Ma ho visto i ragazzi concentrati e attenti al piano gara. Per me faremo un'ottima prestazione" ha detto Palladino alla vigilia del match.

Segui Borussia Dortmund-Atalanta LIVE sul nostro sito

Dove vedere Borussia-Atalanta: diretta tv e streaming

La sfida tra Borussia e Atalanta è in programma alle ore 21 a Dortmund e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile su Skygo e Now.

Borussia Dortmund-Atalanta, le probabili formazioni

B.DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; YanCouto, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier; Brandt; Guirassy. Allenatore: Kovac. A disposizione: Meyer, Ostrzinski, Kabar, Ozcan, Chukwuemeka, Sabitzer, Fabio Silva.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Pasalic, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino. A disposizione: Sportiello, Rossi, Kolasinac, Kossounou, Ahanor, Bellanova, Bakker, Musah, Sulemana, Samardzic, Vavassori, Scamacca.

ARBITRO: Gozubuyuk. ASSISTENTI: Inia-Honig. QUARTO UOMO: Manschot. VAR: Van Boekel. AVAR: Van Driessche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

