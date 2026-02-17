Borussia Dortmund-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions

L'Atalanta fa visita al Borussia Dortmund nella gara di andata dei playoff di Champions League. Palladino ha ricostruito la squadra bergamasca dopo le macerie lasciate da Juric. I lombardi vengono da 6 vittorie e due pari e dal ko inflitto alla Juve in Coppa Italia, ma in Champions hanno perso le ultime due e in attacco dovranno fare a meno di De Ketelaere e Raspadori. Il Dortmund è in buona forma, è secondo in Bundesliga ed è reduce dal 4-0 sul Magonza. "Vogliamo mettere in difficoltà il Borussia Dortmund con la mentalità giusta, scendendo in campo leggeri e sfrontati. Mi interessa che la squadra abbia personalità e fame. Sono sicuro che metteremo in difficoltà gli avversari. La difficoltà sta nel dover preparare la sfida in un solo giorno. Il Borussia ne ha avuto uno in più. Ma ho visto i ragazzi concentrati e attenti al piano gara. Per me faremo un'ottima prestazione" ha detto Palladino alla vigilia del match.