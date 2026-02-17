Bodø/Glimt-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

BODØ (NORVEGIA) - Archiviata la vittoria con polemiche contro la Juve, l'Inter vola in Norvegia dove mercoledì 18 febbraio alle ore 21 sfida il Bodø/Glimt nell'andata dei playoff di Champions League (esclusiva Amazon Prime Video). Nonostante una partenza super, con le vittorie contro Ajax (0-2), Slavia Praga (3-0), Union Saint-Gilloise (0-4) e Kairat Almaty (2-1), quando il livello degli avversari si è alzato i nerazzurri hanno tirato il freno a mano perdendo contro Atletico Madrid (2-1), Liverpool (0-1) e Arsenal (1-3). Ai ragazzi di Cristian Chivu non è poi bastato il successo al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund (0-2) per chiudere tra le prime otto. Alla fine Lautaro e compagni si sono classificati decimi e nonostante i 15 punti racimolati dovranno affrontare i playoff. Oltre alle insidie del sintetico di Bodø e alle temperature gelide, l'Inter dovrà fare i conti con un'avversaria che già nella fase campionato ha dimostrato di potersela giocare contro chiunque. Con appena tre punti a due turni dalla fine, frutto del triplo 2-2 contro Slavia Praga, Tottenham e Borussia Dortmund (altrettanti ko contro Galatasaray, Monaco e Juventus), i norvegesi sembravano destinati ad abbandonare il torneo. Nelle ultime due gare, però, sono arrivati il 3-1 interno contro il Manchester City e il 2-1 al Metropolitano contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Un doppio colpo che ha permesso alla formazione di Kjetil Knutsen di chiudere al 23° posto. Tra una settimana, martedì 24 febbraio alle ore 21 per l'esattezza, si disputerà il ritorno al Meazza. Chi avrà la meglio al termine dei 180 minuti affronterà agli ottavi una tra Manchester City e Sporting Lisbona.