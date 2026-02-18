Il Psg scherza, poi domina

È stato un inizio da incubo. Un incubo inaspettato dall'intera Francia. E dunque ancor meno da un Paris Saint Germain che è andato a Montecarlo per togliersi di dosso un bel po' di muffa accumulata a Rennes. Nonostante il ritorno di Marquinhos come centrale difensivo, la retroguardia parigina ha sentito nuovamente il tremolio nelle gambe. O forse ha approcciato il match con troppa sufficienza e protervia, dato che dopo neanche 60 secondi Balogun portava avanti il Monaco con un colpo di testa sotto misura senza praticamente ostacoli. L'attaccante nordamericano è sceso in campo infuocato e motivato al massimo, lottando su ogni pallone e facendo sempre l'elastico nel modo giusto per permettere ai suoi di trovare la verticalità necessaria per bypassare l'abile centrocampo avversario. E se in occasione della rete che ha scombussolato i piani dei campioni d'Europa a sbagliare l'uscita dal basso era stato Nino Mendes, la rete del raddoppio al ventesimo minuto veniva generata da una rapidissima transizione rifinita da Akliouche sempre per Balogun, che ingaggiava un duello con Marquinhos nel quale usciva vincitore e bucava in modo infallibile Safonov con un destro secco.