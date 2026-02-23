Inter-Bodo/Glimt: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League

L'Inter riceve il Bodo/Glimt nella gara di ritorno del playoff di Champions League. La sfida è in programma martedì 24 febbraio alle ore 21 a San Siro, con i nerazzurri che proveranno a ribaltare la sconfitta della partita di andata, giocata in Norvegia e finita 3-1 per i padroni di casa. La formazione di Chivu, intanto, ha allungato in testa alla classifica del campionato di Serie A grazie al successo sul campo del Lecce e alla clamorosa sconfitta del Milan in casa contro il Parma. A Lecce i nerazzurri hanno inanellato la settima vittoria consecutiva in campionato, la tredicesima nelle ultime 14 giornate (unica eccezione il 2-2 contro il Napoli, 40 punti su 42 conquistati dopo la sconfitta nel derby di andata), segno che almeno in Italia la squadra di Chivu non ha rivali e che vola con il vento in poppa verso lo scudetto. Ora l'Inter rimetta la testa sulla Champions League e su una sfida che sa di poter vincere: battere il Bodo Glimt con tre gol di scarto (o due per andare ai supplementari) non sarà semplice, ma la cosa è tutt'altro che impossibile.