L'allenatore del Bodo punge l'Inter e Chivu: "Non è furbo per me chi parla deI campo e del freddo. Il City..."

Botta e risposta, tema del dibattito... il terreno di gioco. Kjetil Knutsen , tecnico del Bodo/Glimt , ha replicato sulla questione manto erboso dopo le parole di Cristian Chivu . Il tecnico dell' Inter , alla vigilia del ritorno del playoff Champions in cui i nerazzurri cercheranno di ribaltare il ko per 3-1 dell'andata, ha rilasciato una dichiarazione sul campo sintetico dei norvegesi , senza troppi giri di parole: "Quanto sarà importante San Siro? L'importante è che i ragazzi ritrovino l’erba...". La risposta da parte di Knutsen non si è affatta attendere.

Inter-Bodo, Knutsen replica a Chivu

Il tecnico del Bodo, in conferenza, ha parlato della questione campo sintetico: "Non ci posso fare niente, concentriamoci su ciò che possiamo controllare. Il Manchester City (sconfitto a Bodo 3-1 nella prima fase della Champions, ndr) non aveva nemmeno nominato il campo, ci hanno soltanto fatto i complimenti... Ora siamo noi a giocare in trasferta e a non essere abituati al campo di San Siro, ma pensiamo ad altro. Quello che fanno gli altri non è importante per noi, quelli che pensano troppo al freddo e ad altre cose non sono furbi per me. Giocare a San Siro sarà comunque un regalo, dobbiamo essere pronti a raccoglierlo".

Infine: "Noi vogliamo sviluppare un calcio intenso e se siamo al meglio possiamo essere competitivi. Questa è la strada che abbiamo scelto, abbiamo un'idea di calcio forte e intenso. Un po' forse ci siamo ispirati al Liverpool di Klopp ma il calcio va molto veloce. Ci sono dei giocatori che vogliono venire a Bodo, non è una metropoli ma lì puoi imparare a giocare a calcio. Siamo gente terra a terra, ma molto bravi. Ora però pensiamo alla partita di domani".

Hauge: "I miei ex compagni del Milan..."

Tornerà a giocare a San Siro Jens Petter Hauge, che ha collezionato cinque presenze e cinque gol con il Milan nella stagione 2020/21 e che ha segnato il secondo gol dei norvegesi all'andato: "Bello tornare qui: è uno stadio particolare e una città speciale per chi segue il calcio, speriamo di fare una partita epocale. Sarà una partita dura, l'Inter farà il possibile per vincere, faranno grande pressione da subito. Noi però siamo esperti. Se ho sentito qualcuno dei miei ex compagni? Sono in contatto con tanti miei vecchi colleghi del Milan, sono buoni amici ed erano contenti quando ho segnato contro l'Inter. Significa tanto per tanti milanisti. Cosa serve per passare? Dobbiamo giocare ancora meglio della partita di Bodo".