Simeone non sbaglia, poker al Bruges e Atletico agli ottavi. Tonali gol, passa anche il Newcastle

Dopo il pari dell'andata, i colchoneros vincono 4-1 nella gara di ritorno a Madrid e superano il turno. Avanti inglesi e Bayer Leverkusen, fuori Qarabag e Olympiakos
1 min
Simeone non sbaglia, poker al Bruges e Atletico agli ottavi. Tonali gol, passa anche il Newcastle© EPA

L'Atletico Madrid vola agli ottavi di finale di Champions League. Dopo il 3-3 della gara di andata in Belgio, i colchoneros hanno battuto 4-1 il Bruges nella sfida di ritorno in Spagna. Protagonista assoluto del match è Sorloth, autore di una tripletta. Il norvegese ha sbloccato la partita al 23' minuto di gioco del primo tempo e la formazione belga ha trovato il momentaneo pari con Ordonez al 37'. A inizio ripresa Cardoso ha riportato avanti l'Atletico, poi ci ha pensato Sorloth a firmare prima il tris al 76' e poi il definitivo 4-1 nel finale di gara. Simeone non sbaglia e supera i playoff, ottenendo la qualificazione agli ottavi. Eliminato, invece, il Bruges.

Avanti Bayer e Newcastle

Bayer Leverkusen-Olympiacos, ritorno dei playoff di Champions League, finisce 0-0. Tedeschi agli ottavi di finale grazie alla vittoria di 2-0 nella partita di andata. Anche il Newcastle, che batte il Qarabağ 3-2, si qualifica agli ottavi. A segno Tonali (4'), Botman (52)' e Joelinton (6'). Ospiti in gol con Duran (51') e Jafarguliyev (57'). La partita di andata era terminata 6-1 per gli inglesi.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

