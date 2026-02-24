L'Atletico Madrid vola agli ottavi di finale di Champions League. Dopo il 3-3 della gara di andata in Belgio, i colchoneros hanno battuto 4-1 il Bruges nella sfida di ritorno in Spagna. Protagonista assoluto del match è Sorloth, autore di una tripletta. Il norvegese ha sbloccato la partita al 23' minuto di gioco del primo tempo e la formazione belga ha trovato il momentaneo pari con Ordonez al 37'. A inizio ripresa Cardoso ha riportato avanti l'Atletico, poi ci ha pensato Sorloth a firmare prima il tris al 76' e poi il definitivo 4-1 nel finale di gara. Simeone non sbaglia e supera i playoff, ottenendo la qualificazione agli ottavi. Eliminato, invece, il Bruges.