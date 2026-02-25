Atalanta-Borussia Dortmund: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League in tempo reale

"Dobbiamo andare in campo senza pressioni, ci proveremo con tutte le nostre forze, andremo in campo in 23mila, la città è pronta per questa impresa". Così Raffaele Palladino ha presentato la prossima sfida dell'Atalanta, che dopo avere ribaltato il Napoli in campionato torna in campo Bergamo per tentare ora la rimonta sul Borussia Dortmund e conquistare gli ottavi di Champions League. La Dea - che nella fase a girone unico aveva per un momento cullato il sogno qualificazione diretta - si presenta all'appuntamento con uno svantaggio di 2 reti rimediato al Westfalenstadion, dove la formazione di Nico Kovac si è aggiudicata l'andata degli spareggi grazie alle reti di Serhou Guirassy (a segno dopo soli 3 minuti di gioco) e Maximilian Beier. Dalla New Balance Arena uscirà in ogni caso il prossimo avversario di Arsenal o Bayern Monaco: sorteggi in programma alle ore 12 del 27 febbraio. L'agenda degli orobici prevede poi il ritorno in Serie A con la gara contro il Sassuolo dell'1 marzo e a seguire la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio prevista per mercoledì 4 all'Olimpico.