La storia insegna, da Platini alla storica rimonta sull’Atletico con il CR7 show: Juve, si può fare!

La finale di Coppa Italia 1983

E a proposito di Barcellona: la doppia sfida con la Roma un anno più tardi? E il Liverpool nel 2019, ancora con i blaugrana? Sì, che si può fare. Sì, che sarà in salita. Sì, che bisogna quantomeno provare. Magari con delle immagini ben specifiche nella testa, come la Juventus di Allegri, appunto. Oppure con qualcosa di più storico, oggi video in bianco e nero del bianconero: finale di Coppa Italia 1983, ai tempi con match d’andata e quello di ritorno. I gialloblù di Bagnoli passano nella prima sfida con il colpo di testa di Penzo e il sinistro di Volpati, la Juve sembra intontita, il rosso di Galderisi al 42’ non ha chiaramente aiutato. Alla resa dei conti? Paolo Rossi dopo 8 minuti, Platini a 9 dal termine. Ancora “le Roi” al 119’. Coppa al Trap: il più felice. Perché il più deluso dall’andata. Nei corsi e ricorsi storici, ripartire da 3 gol sotto non è mai successo. Chissà se questa sarà un dato che Spalletti racconterà ai suoi. Di sicuro, sarebbe uno dei tanti modi per spiegare, mostrare, disegnare il significato della Juventus. Che sia “fino alla fine” oppure “oltre la fine”, la base di partenza non è mai cambiata: bisogna dare tutto, il resto sarà sempre e solo una conseguenza.