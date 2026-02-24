Tuttosport.com
Juve-Galatasaray: probabili formazioni playoff Champions, orario e dove vedere la partita in tv e streaming

I bianconeri di Spalletti tentano l'impresa dopo la sconfitta nella gara d'andata, finita 5-2 per i turchi
3 min
Juve-Galatasaray: probabili formazioni playoff Champions, orario e dove vedere la partita in tv e streaming
La Juve prova l'impresa per qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League. Bianconeri impegnati nella sfida di ritorno del playoff contro il Galatasaray: rimontare dal ko per 5-2 dell'andata sarà tutt'altro che semplice, ma la squadra di Luciano Spalletti tenterà con ogni modo di compiere una vera e propria impresa e proseguire così il suo percorso europeo. Il momento della Juve non è dei più semplici, gli ultimi risultati non sono stati positivi, ma cercherà nuovo slancio proprio attraverso la sfida contro i turchi. Di contro anche la squadra di Okan Buruk viene dalla sconfitta in campionato con il Konyaspor, e così il vantaggio sul Fenerbahce secondo è di soli 2 punti. 

Juve-Galatasaray, dove vedere la sfida Champions

La sfida tra Juve e Galatasaray, in programma mercoledì 25 febbraio all'Allianz Stadium con fischio d'inizio alle 21, sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Kostic; Conceicao, Yildiz; David
Allenatore: Luciano Spalletti

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Sara, Torreira; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen
Allenatore: Okan Buruk

ARBITRO: Joao Pinheiro (POR)

