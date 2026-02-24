Juve-Galatasaray: probabili formazioni playoff Champions, orario e dove vedere la partita in tv e streaming

La Juve prova l'impresa per qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League. Bianconeri impegnati nella sfida di ritorno del playoff contro il Galatasaray: rimontare dal ko per 5-2 dell'andata sarà tutt'altro che semplice, ma la squadra di Luciano Spalletti tenterà con ogni modo di compiere una vera e propria impresa e proseguire così il suo percorso europeo. Il momento della Juve non è dei più semplici, gli ultimi risultati non sono stati positivi, ma cercherà nuovo slancio proprio attraverso la sfida contro i turchi. Di contro anche la squadra di Okan Buruk viene dalla sconfitta in campionato con il Konyaspor, e così il vantaggio sul Fenerbahce secondo è di soli 2 punti.