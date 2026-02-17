Aggiorna

Una sfida infuocata: all'Ali Sami Yen di Istanbul in scena la gara d'andata dei playoff Champions tra Galatasaray e Juventus. In palio nella doppia sfida (gara di ritorno programmata mercoledì all'Allianz Stadium alle 21) la qualificazione agli ottavi di finale. Se la conferenza stampa della vigilia di Luciano Spalletti è stata in buona parte dedicata a quanto accaduto nel match di San Siro contro l'Inter, oggi il focus torna esclusivamente sulla Champions e sull'obiettivo importantissimo da centrare, ovvero entrare nelle migliori 16 d'Europa. Il tecnico bianconero troverà di fronte Victor Osimhen, suo centravanti nell'anno dello Scudetto a Napoli, ma anche Mauro Icardi, suo ex calciatore all'Inter e suggestione di mercato per la Juve nello scorso mese di gennaio.

17:38 Galatasaray-Juve, la formazioni ufficiali Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardacki, Jakobs; Torreira, Sara; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. Allenatore: Buruk. Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz. Allenatore: Spalletti. 17:29 Yildiz-Osimhen, il confronto in Champions I dati Opta delle due stelle di Juve e Galatasaray:

17:18 Galatasaray-Juve, i diffidati Ci sono vari giocatori a rischio squalifica per somma di ammonizioni tra le due squadre: Jakobs, Lang, Sánchez per il Galatasaray, Cabal, Cambiaso, Holm (infortunato e quindi esente da eventuali gialli), Kelly, Locatelli. 17:08 Comolli e Chiellini sanzionati Sono ormai passati diversi giorni dal termine di Inter-Juve, ma quanto successo in campo continua a far discutere. L'espulsione di Kalulu dopo la plateale simulazione di Bastoni è stata ingiusta (il dietro le quinte di Bordocam), ma il VAR per regolamento non è potuto intervenire e l'arbitro La Penna ha squalificato il difensore francese, che ora sarà costretto a saltare la prossima partita. Come c'era da aspettarsi, infatti, il Giudice Sportivo ha confermato la squalifica per il giocatore bianconero per "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario", mentre non sono arrivate aggravanti per Bastoni. QUI ANCHE LE SANZIONI A COMOLLI E CHIELLINI. 17:01 L'allenatore del Galatasaray analizza la Juve Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Galatasaray Buruk ha detto: "Entrambe le squadre non permettono agli avversari di giocare il proprio gioco. La Juventus è brava a pressare in avanti. Anche noi giochiamo bene in casa. Dobbiamo giocare in equilibrio, pensando a entrambe le partite. Faremo un buon attacco e una buona difesa. Conoscendo la forza del nostro avversario, dobbiamo giocare la miglior difesa possibile. A volte una buona difesa fa vincere le partite in Champions League. Indipendentemente dal profilo dei giocatori, se difendiamo e attacchiamo insieme, abbiamo la possibilità di vincere. Abbiamo di fronte una squadra molto forte. Dobbiamo tenerla in considerazione". 16:51 McKennie jolly Juve: "Gioco anche in porta" "Io sono un giocatore che è sempre disponibile per la mia squadra. Io gioco dove vuole il mister anche in porta", parola di Weston McKennie in conferenza stampa. Sul rinnovo invece ha aggiunto: "Ci pensiamo dopo, perchè sono qua per vincere una partita. Rinnovo vicino o lontano? Questa è una cosa tra la Juventus e il mio agente. Io devo pensare solo al campo e il mio agente penserà al rinnovo". Champions League Siparietto Juve: domanda per McKennie ma..interviene Spalletti 16:39 Galatasaray-Juve in numeri: tutte le statistiche e le curiosità

16:30 Spalletti contro Chivu: "Da lui non me lo sarei aspettato" Concentrazione alla sfida di Champions, certo, ma è impossibile non pensare a quanto successo nel corso di Inter-Juve. Non a caso l'allenatore bianconero in conferenza stampa ha detto: "Pierre è un bravo ragazzo, una persona perbene e che si debba prendere del fesso dall'allenatore avversario è una cosa che non mi sarei mai aspettato. Non mi sarei aspettato questo da Chivu. Poi questo mi darebbe la possibilità di parlare dei giocare dell'inter e non voglio farlo". Champions League Spalletti punge Chivu: "Parole che non mi aspettavo da lui su Kalulu. Potrei parlare di loro..." 16:19 Terim non ha dubbi: "Galatasaray-Juve è il miglior playoff di questa Champions" In una lunga intervista a Tuttosport, l'ex allenatore e leggenda del Galatasaray Fatih “Imparator” Terim, ha analizzato il match in programma contro i bianconeri: "Credo sia il miglior playoff di questa Champions League. Molto emozionante, atteso, avvincente. Se avessi una prospettiva neutrale, vorrei sicuramente guardare la partita di Istanbul e non altre. Ogni incontro tra Gala e Juve ha avuto una sua storia, comprese le gare cui ho partecipato io nel 1998 e nel 2003. Penso che la parola chiave di questo match sarà 'intensità'. Il Galatasaray, soprattutto nelle partite di Champions, ha voglia di giocare ad alto ritmo come squadra, a partire da Osimhen in prima linea per continuare con il supporto dei centrocampisti. Considerando il recente stile di gioco della Juventus, mi aspetto uno scontro molto duro sul campo dal punto di vista calcistico". 16:12 L'arbitro di Galatasaray-Juve Sarà l'olandese Danny Makkelie ad arbitrare Galatasaray-Juventus, andata dei playoff di Champions League (qui tutti i precedenti con il club bianconero). I suoi assistenti saranno i connazionali Hessel Steegstra e Jan de Vries, quarto uomo Allard Lindhout, anche lui olandese. Al Var e Avar i tedeschi Bastian Dankert e Benjamin Brand. 16:06 Juve, la probabile formazione: i dubbi di Spalletti Ma come scenderà in campo la squadra di Spalletti? L'allenatore bianconero dovrà fare a meno di David e al suo posto ci sarà uno tra McKennie e Openda, con il primo favorito. Per il resto Thuram ha recuperato, è convocato e potrebbe essere titolare. Ecco la probabile formazione bianconera in vista del playoff di Champions League: Guarda il video 15:58 La probabile formazione del Galatasaray: occhio a Osimhen Battere il Galatasaray sarà tutt'altro che facile, soprattutto in casa loro. La squadra turca è ricca di giocatori di talento, con diverse ex conoscenze del calcio italiano. A centrocampo gioca infatti Torreira, mentre in attacco c'è Osimhen. Il nigeriano si troverà di fronte Spalletti, proprio l'allenatore con cui ha vinto lo scudetto a Napoli. E sempre parlando di azzurri, al Galatasaray gioca in prestito anche Noa Lang, che ha passato i primi 6 mesi di questa stagione proprio al Maradona. In panchina, occhio a Maurito Icardi, altra vecchia conoscenza di Luciano e voce di mercato per i bianconeri lo scorso gennaio. Impossibile poi non citare Davinson Sanchez, Gundogan e Sanè, tre giocatori di esperienza internazionale che hanno giocato con le maglie di Tottenham, Manchester City e Bayern Monaco. GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Davinson Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Gundogan; Yilmaz, Yunus Akgun, Sanè; Osimhen. All. Okan Buruk.

15:49 I convocati della Juve: out David In vista della sfida di Champions League, la Juve ha comunicato la lista dei convocati di Spalletti: out David, fermato da un problema muscolare all'inguine. Portieri : Di Gregorio, Perin, Pinsoglio

: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio Difensori : Kalulu, Bremer, Gatti, Kelly, Cambiaso, Cabal

: Kalulu, Bremer, Gatti, Kelly, Cambiaso, Cabal Centrocampisti : Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Miretti, Thuram, Adzic, Kostic

: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Miretti, Thuram, Adzic, Kostic Attaccanti: Openda, Yildiz, Conceicao, Boga, Zhegrova 15:44 Dove vedere Galatasaray-Juve in tv e in streaming Il fischio d'inizio del match è previsto per le 18.45 di martedì 17 febbraio allo stadio Ali Sami Yen di Istanbul. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. In alternativa qui su Tuttosport la diretta testuale dell'incontro. Partita: Galatasaray-Juventus

Data: martedì 17 febbraio 2026

Orario: 18.45

Canale tv: Sky Sport Uno, Sky Sport (251), NOW

Streaming: Sky Go, NOW

Stadio Ali Sami Yen - Istanbul