“Juve non chiara, McKennie confonde. Nella partita contro l’Inter…”: parla il Galatasaray

ISTANBUL (Turchia) - L'allenatore del Galatasaray Okan Buruk è intervenuto in conferenza stampa prima della partita di andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus in scena martedì alle 18:45 al Rams Park di Istanbul. La partita sarà diretta dall'arbitro Danny Makkelie della Federcalcio olandese. Riferendosi alla difficile partita che attende i Leoni, l'allenatore ha dichiarato: "È una partita che sognavamo da tempo. All'inizio della stagione, il nostro obiettivo era quello di entrare tra le prime otto e passare al turno successivo. Ma cercheremo di farlo tra le ultime 24 squadre e con i play-off. È un'occasione importante per realizzare il nostro sogno. La prima partita la giocheremo in casa nostra, sappiamo che il nostro avversario ha ottimi giocatori e un ottimo allenatore. Stanno attraversando un periodo difficile anche se hanno giocato bene, ci sono state partite che non sono riusciti a vincere. Sono in un periodo sfortunato. Due giorni fa hanno giocato una partita. Noi saremo più riposati rispetto a loro. L'obiettivo di entrambe le squadre è quello di qualificarsi per il turno successivo della Champions League. Ci aspetta una partita difficile. Vogliamo creare l'atmosfera delle partite precedenti con i nostri tifosi e ottenere un vantaggio vincendo. Questo turno non finirà con la prima partita. Dovremo utilizzare la nostra rosa nel modo giusto in entrambe le partite. Speriamo di ottenere una vittoria in casa nostra".

Sugli avversari: "Juventus squadra molto forte"

Sottolineando le somiglianze con la Juventus, Buruk ha dichiarato: "Entrambe le squadre non permettono agli avversari di giocare il proprio gioco. La Juventus è brava a pressare in avanti. Anche noi giochiamo bene in casa. Dobbiamo giocare in equilibrio, pensando a entrambe le partite. Faremo un buon attacco e una buona difesa. Conoscendo la forza del nostro avversario, dobbiamo giocare la miglior difesa possibile. A volte una buona difesa fa vincere le partite in Champions League. Indipendentemente dal profilo dei giocatori, se difendiamo e attacchiamo insieme, abbiamo la possibilità di vincere. Abbiamo di fronte una squadra molto forte. Dobbiamo tenerla in considerazione".

"Dobbiamo giocare insieme"

L'allenatore della squadra turca ha sottolineato la necessità di giocare insieme in difesa e in attacco. Riferendosi alla capacità della Juventus di giocare con diverse formazioni difensive, Buruk ha osservato: "Nella partita contro l'Inter hanno giocato con una difesa a quattro. In altre partite hanno iniziato con una difesa a tre, per poi passare a una difesa a quattro o a cinque. Hanno molti giocatori che si muovono molto. McKennie è un giocatore che si muove molto e confonde le idee. Sapete come giocherà l'Atletico Madrid. Non è chiaro come giocherà la Juventus. Locatelli va spesso a costruire il gioco. Ci sono partite in cui non sappiamo dove si trova l'avversario, come lo affronteremo e quale sarà la loro formazione in difesa. Guardando le loro partite ci si chiede: “Giocano con una difesa a tre o a quattro?”. Kalulu è molto mobile. È una partita in cui dobbiamo giocare insieme. Dobbiamo muoverci insieme".