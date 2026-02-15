Galatasaray-Juve, tocca a Makkelie dirigere il match di Champions: tutti i precedenti

NYON (SVIZZERA) - Sarà l'olandese Danny Makkelie ad arbitrare Galatasaray-Juventus, andata dei playoff di Champions League, in programma martedì 17 febbraio alle 18.45 a Istanbul. I suoi assistenti saranno i connazionali Hessel Steegstra e Jan de Vries, quarto uomo Allard Lindhout, anche lui olandese. Al Var e Avar i tedeschi Bastian Dankert e Benjamin Brand. Olandese anche il direttore di gara scelto per il match al Signal Iduna Park tra Borussia Dortmund e Atalanta in programma lo stesso giorno ma alle ore 21. Sarà infatti Serdar Gozubuyuk il fischietto della sfida, coadiuvato dagli assistenti Patrick Inia, Rogier Honig e il quarto ufficiale Jeroen Manschot. Al Var ci sarà Pol van Boekel, anche lui olandese, mentre l'assistente al Var sarà il belga Bram Van Driessche.
Makkelie e i precedenti con la Juve
Il 43enne di Willemstad ha già diretto in quattro occasioni i bianconeri. La sfida più recente risale al 25 novembre, quando la formazione di Luciano Spalletti ha espugnato il campo del Bodø/Glimt superando 3-2 i norvegesi. Andando più indietro nel tempo, Makkelie è stato anche il fischietto della semifinale di ritorno tra la Signora e il Siviglia nell'Europa League 2022-23, con successo degli spagnoli ai supplementari. Altro ko nel girone della Champions League in casa contro il Barcellona (0-2) il 28 ottobre 2020, mentre l'anno prima in trasferta contro l'Atletico Madrid finì 2-2. Il bilancio della Juve con l'arbitro olandese è dunque negativo: due ko, un pareggio e una vittoria.
