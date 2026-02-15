Galatasaray-Juve, tocca a Makkelie dirigere il match di Champions: tutti i precedenti

NYON (SVIZZERA) - Sarà l'olandese Danny Makkelie ad arbitrare Galatasaray-Juventus, andata dei playoff di Champions League, in programma martedì 17 febbraio alle 18.45 a Istanbul. I suoi assistenti saranno i connazionali Hessel Steegstra e Jan de Vries, quarto uomo Allard Lindhout, anche lui olandese. Al Var e Avar i tedeschi Bastian Dankert e Benjamin Brand. Olandese anche il direttore di gara scelto per il match al Signal Iduna Park tra Borussia Dortmund e Atalanta in programma lo stesso giorno ma alle ore 21. Sarà infatti Serdar Gozubuyuk il fischietto della sfida, coadiuvato dagli assistenti Patrick Inia, Rogier Honig e il quarto ufficiale Jeroen Manschot. Al Var ci sarà Pol van Boekel, anche lui olandese, mentre l'assistente al Var sarà il belga Bram Van Driessche.