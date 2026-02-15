Del Piero, la Juve in faccia alla tv: "Kalulu non è fallo neanche su Barella". E ammutolisce Chivu

E continua poi andando ad analizzare il secondo giallo con il conseguente rosso al difensore della Juve : "Io torno in quei 10/15 secondi. Da un replay l'arbitro mette subito mano al cartellino, anche se è lontano ed è difficile giudicare . Se c'è un tocco sul petto non puoi far partire le gambe in quel modo lì. Il VAR in alcune circostanze può intervenire, in altre no. Per fortuna cambierà . Qui non poteva ed è assurdo, il regolamento è fatto male. Prenditi del tempo quindi, consultati un attimino. Il VAR servirebbe a fare la cosa giusta, qui invece un errore arbitrale ha cambiato una partita ". Poi commenta le parole di Chivu nel post partita proprio legate all'episodio: "Sta facendo un ottimo lavoro, fantastico per certi aspetti. L'unico errore di stasera, dal mio punto di vista, forse il commento sull'episodio perché mi aspettavo qualcosa di diverso da lui commentando questa situazione . L'Inter non ha bisogno di questo. Io sono stato nella posizione dove c'era l'interpretazione o alcune situazione di vantaggio dovute dall'intervento arbitrale o altro e posso capire, quando sei forte vuoi vincere bene. Quando ti capita un episodio lampante a tuo favore non sei contento , mi auguro sia stato il post partita ma tra un paio di giorni, magari non lo dirà ma penserà a quel tocco di Kalulu in maniera differente". Poi sul gol dell'1-1 di Cambiaso: "Errore figlio di due aspetti. Luis Henrique non è abituato a difendere e poi c'è un doppio liscio davanti a lui. Inconsciamente uno pensa che qualcuno prima la tocchi, e invece Akanji la sfiora e Bisseck si sposta proprio. È stato bravo Cambiaso a crederci".

La capacità Juve e i miglioramenti

Del Piero poi commenta il momento della Juve: "La Juve ha la capacità, meglio di prima, di adattarsi agli eventi perché il colpo dell'espulsione è stato impegnativo, hanno iniziato a difendersi e a farlo abbastanza bene concedendo la situazione meno pericolosa col tiro da fuori, anche se poi a segnare è stato Zielinski. L'Inter non è riuscita a crossare tanto, se non nella situazione del gol di Pio, ma la Juve si è adattata e si è riadattata a cercare il gol quando è andata sotto e non lo ha fatto in modo episodico perché in più di un'occasione è andata vicina all'area di rigore con un uomo in meno e fuori casa. Non è una cosa da poco, questo significa che la squadra è in salute, deve tornare a casa con il dente avvelenato e consapevole che ha la possibilità di fare bene perché ora c'è un periodo importante. Consapevole che puoi fare di meglio. Il risultato è lo specchio perché se perdi hai sbagliato qualcosa, al netto dell'espulsione ma anche a Bergamo non è stato così, ma ci sono grandissimi margini di miglioramento".