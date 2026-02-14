Bastoni da rosso, simulazione imbarazzante per far espellere Kalulu ma il VAR non può intervenire

Clamoroso quanto successo sul finale del primo tempo di Inter-Juve . In una partita ricca di emozioni ed equilibrata, sul risultato di 1-1, infatti, l'arbitro La Penna ha deciso di estrarre un secondo giallo nei confronti di Pierre Kalulu per un presunto fallo su Alessandro Bastoni . Il francese è stato espulso ma i replay hanno fatto vedere in maniera chiarissima come in realtà il difensore bianconero non abbia neanche toccato il giocatore dell'Inter . Chiara simulazione, che però lascia la squadra di Spalletti in 10 uomini per un errore palese dell'arbitro e per il ridicolo regolamento del VAR ( anche i tifosi del Milan sono infuriati contro l'Inter e l'arbitraggio ).

Bastoni-Kalulu: cosa è successo

L'azione è cristallina: Bastoni intercetta un passaggio e prova a ripartire, Kalulu prova a fermarlo, il difensore nerazzurro si butta a terra e l'arbitro estrae il cartellino giallo. Una dinamica che lascia senza parole visto che il bianconero non ha neanche sfiorato l'avversario. Il giocatore dell'Inter era già ammonito e sarebbe dovuto essere espulso con un secondo giallo per simulazione, e invece a ricevere il rosso è stato il francese.

Il ridicolo regolamento del VAR

E in tutto questo il VAR? Nonostante ormai da tempo si stia cercando di cambiare il regolamento, che è a dir poco assurdo, in caso di ammonizione il VAR non può intervenire. Se La Penna avesse estratto un rosso diretto, Chiffi al VAR avrebbe potuto richiamarlo per fargli notare l'errore. Visto che però l'espulsione è arrivata a seguito di un giallo, non è possibile rivedere l'azione al monitor. Per quanto folle, quindi, l'espulsione di Kalulu non poteva essere annullata.