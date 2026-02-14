Rabiot e l'Inter impunita: furia Milan, rabbia tifosi per Fabbri e per i numeri clamorosi sui falli

Quella sensazione di farla franca, supportata dai dati

Nei minuti di recupero della sfida d'andata tra Inter e Sassuolo, l'arbitro Marinelli non ha estretto la seconda ammonizione per Dimarco, reo di aver prima strattonato un avverario e poi di aver allontanato il pallone per perdere tempo. E il risultato era di 2-1 a favore della squadra di Chivu. L'esterno aveva già preso il cartellino giallo nel corso del match e se fosse stato sanzionato nuovamente avrebbe subito il rosso e quindi la squalifica per il match successivo contro il Cagliari, in cui è stato protagonista con un assist. Ma il problema è un altro. Il doppio peso delle decisione: da una parte un direttore di gara clemente e dall'altra no. Rabiot non è stato perdonato, Dimarco sì. E guardando i numeri, non solo con l'Inter succede molto, molto spesso ma viene anche da immaginare lo stesso episodio con maglie differenti da quella nerazzurra, e in nessun caso il giocatore la farebbe franca...