Inter-Juve, diretta: risultato in tempo reale, formazioni, il derby d'Italia pre e post partita

Nella notte più romantica dell’anno, quando le luci della città si accendono per celebrare l’amore, a San Siro va in scena un sentimento diverso. San Valentino si tinge di nerazzurro e bianconero, perché sul prato verde si affrontano Juventus e Inter , in una sfida che profuma di storia. Non è solo una partita, è un incrocio di destini per dirla alla Spalletti - "Uomini forti, destini forti" -. I nerazzurri vogliono rispondere con forza al successo del Milan contro il Pisa, per non perdere terreno e ribadire la propria voglia di scudetto. I bianconeri, invece, cercano continuità e personalità, per mandare un messaggio chiaro alle rivali e tenere vivo l’obiettivo quarto posto.

John Elkann anche prima della sfida contro l’ Inter è rimasto vicinissimo alla squadra: una visita che ha fatto piacere a tutti, soprattutto ai giocatori. Non erano mai state così abitudinarie le visite del proprietario, nemmeno quando la Juve arricchiva la bacheca con un trofeo dopo l’altro. Al di là della vicinanza alla squadra prima del Derby d’Italia, però, la tappa alla Continassa di ieri aveva uno scopo diverso. Per la prima volta Elkann e Spalletti hanno veramente parlato di futuro.

"Inter-Juve? Nella seconda parte della mia carriera è stata una delle partite più sentite, se non la più sentita, con questa grande rivalità fuori dal campo che poi si è tramutata anche in campo visto che ci menavamo abbastanza . Giocare a San Siro è qualcosa di eccezionale" - ha detto Del Piero a Sky Sport.

19:16

Inter-Juve e i nuovi rapporti "moderni"

Quasi amici. La rivalità resta, ma sono lontani i tempi in cui, tra Juventus e Inter, le entrate a gamba tesa non si limitavano al campo. Nelle stanze del Palazzo le due società hanno scoperto una certa sintonia. Insospettabile, negli anni in cui l’Avvocato salutava l’acquisto del club nerazzurro da parte di Ernesto Pellegrini con ironia velenosa - «Ormai in Italia non c'è più ritegno, se anche il mio cuoco può comprare una squadra di calcio» - o Peppino Prisco sfornava battute al vetriolo. Ma pure quelli, più recenti, in cui Andrea Agnelli dava il “benvenuto” a Thohir trasformando la capitale indonesiana in «Jakartone», con evidente riferimento alla ferita aperta di Calciopoli. Da tempo, complici i vari passaggi di proprietà in casa Inter - mentre la Juve è sempre rimasta solidamente in mano alla famiglia Agnelli -, i rapporti hanno preso una piega non solo più politically correct, ma di autentica alleanza. QUI L'APPROFONDIMENTO.

19:05

Bastoni e la sfida con Yildiz

"E' sicuramente un giocatore molto forte, ma la Juve non è solo Yildiz, abbiamo visto quanto sia fondamentale e decisivo McKennie per questa squadra, così come l'equilibrio che dà Locatelli insieme alla linea difensiva. Hanno tanti giocatori che sanno fare le cose per bene, quindi certamente attenzione a Yildiz senza però dimenticare gli altri calciatori di qualità" - ha spiegato il difensore alla vigilia, toccando anche altri temi.

18:54

Chivu tra arbitri e derby d'Italia

Il derby d'Italia non è mai una partita come le altre. Inter e Juve, la prima contro la quarta, ma soprattutto due delle squadre più forti e seguite di tutta la Serie A. Per entrambe, perdere non è un'opzione, in quella che potrebbe rivelarsi una partita fondamentale per la stagione di nerazzurri e bianconeri. Alla vigilia del match l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu ha quindi presentato l'incontro in conferenza stampa dove ha discusso anche del tema arbitrale: "Comincerò a parlarne solo quando...". QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI.

18:42

La conferenza di Locatelli

Manca ormai poco al derby d'Italia, una delle sfide più attese della stagione. Dopo l'incredibile 4-3 allo Stadium nel girone di andata, ora è l'Inter (qui le parole di Chivu) a ospitare a San Siro la Juve, con un obiettivo chiaro: vincere e sfatare il tabù delle sconfitte contro le big. La squadra di Spalletti, però, è pronta a tutto per portare a casa la vittoria e continuare a lottare per un posto in Champions League e per il sogno scudetto. Un match che è fatto di strategie, anche psicologiche, a partire dalla scelta del club bianconero di far parlare Manuel Locatelli e non Luciano Spalletti in conferenza stampa. QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI.

18:32

Inter-Juve: l'analisi Opta

Tutti i dati in vista del derby d'Italia: