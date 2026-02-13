Inter-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

Un Derby d'Italia dai mille significati quello che andrà in scena a San Siro nella sera di San Valentino. Inter e Juve si sfidano, 3 punti pesantissimi in palio : i nerazzurri di Cristian Chivu vogliono consolidare il primo posto e tenere distante il Milan, di contro la squadra di Luciano Spalletti cercherà di consolidare il quarto posto (ad ora in coabitazione con la Roma) che significa qualificazione alla prossima Champions. Un match dalla grande rilevanza attuale, ma che come al solito andrà ben oltre la situazione di classifica: Inter contro Juventus resta una sfida senza tempo , tra due mondi e due filosofie diverse che danno spesso vita a battaglie epiche (vedi il 4-4 dello scorso anno a Milano o la vittoria bianconera per 4-3 all'andata ).

Inter-Juve, dove vederla in tv e streaming

La gara tra Inter e Juventus, in programma sabato 14 febbraio a partire dalle 20.45 a San Siro, sarà visibile su Dazn e sui canali Sky. Il match sarà visibile tramite l'app di Dazn su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili abilitati, nonché su Sky Go e Now TV sui dispositivi mobili abilitati. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale del match.

Le probabili formazioni di nerazzurri e bianconeri

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro

Allenatore: Chivu

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, David

Allenatore: Spalletti

ARBITRO: La Penna di Roma

