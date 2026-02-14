I convocati di Spalletti per Inter-Juve: la decisione su Thuram, la lista dei 22 per il Derby d'Italia

Poche ore d'attesa per la sfida più sentita in Serie A, ovvero quella tra Inter e Juventus. In casa bianconera la vigilia è stata vissuta in maniera differente perché a parlare non è stato, come al solito, Spalletti ma il capitano Locatelli. Una scelta diversa da quela che è di solito la consuetudine degli allenatori ma comunque importante per far capire il senso di gruppo e di squadra. A tener banco in questi giorni sono state soprattutto le condizioni di Thuram perché il centrocampista bianconero ha subito una botta - edema osseo - in allenamento e l'allenatore di Certaldo ha sciolto le riserve con i convocati.