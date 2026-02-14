Tuttosport.com
I convocati di Spalletti per Inter-Juve: la decisione su Thuram, la lista dei 22 per il Derby d'Italia

L'allenatore bianconero scioglie le riserve per quanto riguarda il centrocampista francese in vista della gara di San Siro
3 min
juveconvocatiInter
Poche ore d'attesa per la sfida più sentita in Serie A, ovvero quella tra Inter e Juventus. In casa bianconera la vigilia è stata vissuta in maniera differente perché a parlare non è stato, come al solito, Spalletti ma il capitano Locatelli. Una scelta diversa da quela che è di solito la consuetudine degli allenatori ma comunque importante per far capire il senso di gruppo e di squadra. A tener banco in questi giorni sono state soprattutto le condizioni di Thuram perché il centrocampista bianconero ha subito una botta - edema osseo - in allenamento e l'allenatore di Certaldo ha sciolto le riserve con i convocati.

I convocati della Juve

Poche novità se non quella legata a Thuram. Spalletti ha preso la sua decisione, anche aiutato dallo staff medico del club, per quanto riguarda il centrocampista francese. Per Khephren nessun derby d'Italia in contrapposizione al fratello Marcus, come successo nel 4-3 dell'andata, e dovrà sostenere i suoi compagni dalla tribuna. Per il resto sono 22 i giocatori chiamati dal tecnico della Juve per la gara di San Siro. 

Di seguito la lista dei convocati di Spalletti: 1 Perin, 2 Holm, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 13 Boga, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 20 Openda, 21 Miretti, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 27 Cambiaso, 30 David, 32 Cabal.

Juve in partenza per Milano

Pochi istanti dopo la lista dei convocati la Juventus ha pubblicato sui propri canali social il video con la partenza verso Milano della squadra. I giocatori hanno lasciato lo Juventus Training Center tra sorrisi e una grande carica per una delle sfide più importanti e sentite della Serie A. Su tutti proprio Pinsoglio, il terzo portiere ha esclamato: "Buongiorno a tutti. Andiamo, andiamo!". E a seguire tutto il resto del gruppo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

