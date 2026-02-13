Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Manchester United, occhi su Inter-Juve: 007 a San Siro, due obiettivi nel mirino

Un emissario dei Red Devils in missione per il derby d’Italia: un nerazzurro e un bianconero gli osservati speciali
Nicolò Schira
4 min

A volte per vincere e raggiungere grandi traguardi serve avere Fede. E chi ce l’ha come l’Inter punta a tenerselo stretto. Il Fede in questione è Dimarco, protagonista finora di un’annata praticamente perfetta come testimoniano i 5 gol già realizzati a cui vanno sommati i 13 assist vincenti forniti. Tanta roba. Numeri che non stanno passando affatto inosservati e hanno riacceso l’interesse dei club di Premier League nei suoi confronti. Un anno fa aveva bussato alla porta dell’esterno di Porta Romana l’Arsenal; mentre adesso lo segue con grande interesse il Manchester United. Gli inglesi, infatti, lo visioneranno dal vivo tramite un proprio emissario domani sera in occasione del Derby d’Italia. L’occasione giusta per i Red Devils per spiare da vicino pure un altro loro obiettivo come lo juventino Pierre Kalulu. Attenzione però: l’Inter non intende privarsi di uno dei propri gioielli, che è considerato incedibile dalle parti di viale della Liberazione. E pensare che un anno fa di questi tempi Dimash, come è stato ribattezzato affettuosamente dai tifosi nerazzurri, avrebbe firmato a occhi chiusi il rinnovo. L’Inter però ha temporeggiato dopo il finale di stagione opaco. Con l’avvento di Chivu in panchina, Fede è rinato e adesso va trovata una soluzione in fretta. Marotta e Ausilio in primis non vogliono perdere tempo, anche perché il legame col laterale mancino scade tra meno di 18 mesi.

Dimarco-Inter: i dettagli del rinnovo

Insomma, il 2027 è dietro l’angolo e Federico va premiato col prolungamento fino al 2030. Sulla durata le parti sono sostanzialmente d’accordo. Al tempo stesso le prestazioni strepitose sfornate dal terzino valgono e meritano pure un adeguamento di stipendio all’altezza dei compagni di squadra e colleghi di Nazionale Bastoni e Barella. Possibile ritocco degli emolumenti a 5,5 milioni all’anno. Il modo giusto per scacciare le sirene inglesi e allontanare lo spettro minaccioso dello United. Un Dimarco così l’Inter vuole tenerselo stretto ancora a lungo. Per un legame che può diventare praticamente a vita. E non potrebbe essere altrimenti per chi come Fede sogna di diventare una bandiera del club e indossare in futuro pure la fascia da capitano dell’Inter. Un amore indissolubile, verrebbe da dire, guardando il calendario. In fondo domani è San Valentino: la festa degli innamorati, appunto. Quale modo migliore per festeggiarlo battendo l’eterna rivale Juve e avvicinarsi così allo scudetto. Da festeggiare tra qualche mese insieme al rinnovo. Con tanti saluti ai Red Devils.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS