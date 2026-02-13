Manchester United, occhi su Inter-Juve: 007 a San Siro, due obiettivi nel mirino

A volte per vincere e raggiungere grandi traguardi serve avere Fede. E chi ce l’ha come l’Inter punta a tenerselo stretto. Il Fede in questione è Dimarco, protagonista finora di un’annata praticamente perfetta come testimoniano i 5 gol già realizzati a cui vanno sommati i 13 assist vincenti forniti. Tanta roba. Numeri che non stanno passando affatto inosservati e hanno riacceso l’interesse dei club di Premier League nei suoi confronti. Un anno fa aveva bussato alla porta dell’esterno di Porta Romana l’Arsenal; mentre adesso lo segue con grande interesse il Manchester United. Gli inglesi, infatti, lo visioneranno dal vivo tramite un proprio emissario domani sera in occasione del Derby d’Italia. L’occasione giusta per i Red Devils per spiare da vicino pure un altro loro obiettivo come lo juventino Pierre Kalulu. Attenzione però: l’Inter non intende privarsi di uno dei propri gioielli, che è considerato incedibile dalle parti di viale della Liberazione. E pensare che un anno fa di questi tempi Dimash, come è stato ribattezzato affettuosamente dai tifosi nerazzurri, avrebbe firmato a occhi chiusi il rinnovo. L’Inter però ha temporeggiato dopo il finale di stagione opaco. Con l’avvento di Chivu in panchina, Fede è rinato e adesso va trovata una soluzione in fretta. Marotta e Ausilio in primis non vogliono perdere tempo, anche perché il legame col laterale mancino scade tra meno di 18 mesi.