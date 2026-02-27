Sorteggio sfortunato per l’Atalanta, che fra Arsenal e Bayern Monaco pesca Harry Kane e compagni. Dopo la rimonta da favola sul Borussia Dortmund , la Dea di Raffaele Palladino contenderà dunque alla formazione di Vincent Kompany gli ottavi di finale in programma nel doppio appuntamento del 10/11 e 17/18 marzo. Eliminata la Juve di Luciano Spalletti - con la benedizione del direttore di gara João Pinheiro - il Galatasaray affronterà il Liverpool di Arne Slot e Federico Chiesa , mentre il Bodo Glimt sarà impegnato contro lo Sporting Lisbona: sorteggio che lascia non pochi rimpianti all’Inter di Crisian Chivu . Fra gli altri incroci, il Tottenham dell’ex bianconero Igor Tudor sfiderà l’Atletico di Diego Simeone , il Barcellona di Lamine Yamal scenderà in campo contro il Newcastle di Sandro Tonali e i campioni in carica del Paris riceveranno il Chelsea all'andata. Sarà invece derby azzurro in Europa League, con la Roma di Gian Piero Gasperini e il Bologna di Vincenzo Italiano che si contenderanno gli ottavi di finale: primo round al Dall'Ara. Infine, dopo avere centrato la qualificazione solamente ai supplementari grazie all'eurogol dell'altro ex Juve Nicolò Fagioli , la Fiorentina proseguirà il proprio cammino in Conference contro il Rakow Czestochowa.

Fiorentina contro il Rakow!

Dice bene il sorteggio della Viola, che agli ottavi affronterà il Rakow Czestochowa.

Le 4 coppie di teste di serie

Queste le 4 coppie di teste di serie, divise secondo il posizionamento finale nella classifica unica e che saranno sorteggiate contro le vincitrici degli spareggi.

1-2: Racing Strasburgo, Rakow Czestochowa

3-4: Aek, Sparta Praga

5-6: Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk

7-8: Mainz, Aek Larnaca

A breve i sorteggi di Conference League

Manca poco all'inizio dei sorteggi di Conference League - prossima tappa del cammino verso la finale di Lipsia - con la cerimonia che alzerà il sipario alle ore 14.

Il tabellone degli ottavi di Europa League

Friburgo-Genk

Bologna - Roma

- Ferencvaros-Braga

Stoccarda-Porto

Panathinaikos-Betis

Nottingham Forest-Midtjylland

Lille-Aston Villa

Massara: "Rammarico per il ranking"

Queste le parole del direttore sportivo della Roma Frederic Massara: "Si perde un po' del fascino della competizione europea, sappiamo che è una bella partita con una posta in palio molto grande. Sarà bello, il rammarico potrebbe essere semmai per il ranking, questo ovviamente non favorisce l'Italia. Saranno certamente due bellissime partite, il Bologna è una squadra forte e in salute - ha detto a Sky - . Sta tornando sui livelli delle ultime stagioni, saranno due sfide molto difficili. Siamo contenti di giocarle, sarà un bello spettacolo".

Di Vaio: "Avremmo evitato la Roma"

Così il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio: "La Roma è una grandissima squadra e giocare un derby in Europa ha un sapore diverso: avremmo preferito evitarla. Dovremo preparare bene il doppio appuntamento perché sarà una grande sfida. Ci stiamo riprendendo dopo un periodo complicato - ha detto ai microfoni di Sky - e questo ci dà fiducia, all'Europa League teniamo molto perché ci può dare una grande spinta. Abbiamo fatto una buonissima competizione perdendo solo la prima partita con l'Aston Villa. Anche nei playoff non era semplice contro il Brann e veniamo da un girone in cui cinque squadre sono andate avanti. Adesso affronteremo la Roma a testa alta, sappiamo che pure noi siamo una squadra difficile da affrontare".

Gli altri sorteggi

Ferencvaros-Braga, Stoccarda-Porto, Panathinaikos-Betis Siviglia, Nottingham Forest-Midtjylland, Celta Vigo-Lione, Lilla-Aston Villa.

È derby in Europa League!

La Roma di Gasperini e il Bologna di Italiano si contenderanno l'ottavo di Europa League! Friburo-Genk l'altro incrocio.

Le 4 coppie di teste di serie: possibile derby azzurro

Queste le 4 coppie di teste di serie, divise secondo il posizionamento finale nella classifica unica e che saranno sorteggiate contro le vincitrici degli spareggi. All’orizzonte, il possibile derby azzurro tra le formazioni di Gasperini e Italiano.

1-2: Lione, Aston Villa

3-4: Midtjylland, Betis

5-6: Porto, Braga

7-8: Friburgo, Roma

Questo invece il commento dell’ex Juve ora in forza al Bologna Joao Mario, che ha dichiarato di sperare in un derby tricolore: "Sono molto contento, da subito a Bologna ho sentito la fiducia dello staff tecnico e del pubblico. Vogliamo riportare in alto la squadra. Non ho preferenze, ma se devo scegliere dico la Roma almeno la conosciamo meglio".

A breve i sorteggi di Europa League

Manca poco all'inizio dei sorteggi di Europa League - prossima tappa del cammino verso la finale di Istanbul - con la cerimonia che alzerà il sipario alle ore 13.

Il tabellone degli ottavi di Champions

Psg-Chelsea

Galatasaray-Liverpool

Real Madrid-Manchester City

Atalanta -Bayern Monaco

-Bayern Monaco Newcastle-Barcellona

Atletico Madrid-Tottenham

Manchester City-Real Madrid

Barcellona-Newcastle

Bodo Glimt-Sporting Lisbona

Bayer Leverkusen-Arsenal

Marino: "Contro il Bayern la gara della vita"

Queste le prime parole del direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino: "Affronteremo col grande orgoglio di rappresentare l'Italia una grande realtà del calcio mondiale come il Bayern Monaco - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Cercheremo di rendergli dura la vita giocando da Atalanta, col coraggio, la voglia e la spinta dei tifosi. Essere contemporaneamente in corsa in campionato, Champions e Coppa Italia per noi è un traguardo unico. Col Bayern dovremo fare la gara della vita, ma se vinceranno loro, gli stringeremo la mano. La vita va avanti. Palladino? L’entusiasmo con cui affronta allenamenti e partite, la grande voglia di lavorare e dare tutto alla sua squadra, sono le sue grandi doti che sta trasmettendo ai giocatori e a tutto l'ambiente".

Atalanta contro Bayern Monaco!

Ancora una tedesca per la Dea, con Palladino che sfiderà Kompany agli ottavi di finale di Champions. L'Arsenal pescato dunque con il Bayer Leverkusen.

Galatasaray-Liverpool, Tudor contro Simeone

È il Liverpool l'avversario dei turchi che hanno eliminato la Juve ai playoff. L'ex tecnico bianconero affronterà invece i Colchoneros.

Luis Henrique sfida i Blues di Rosenior. Barça contro il Newcastle

I campioni in carica se la vedranno con il Chelsea. Il Barcellona pesca i Magpies di Tonali.

Guardiola contro Arbeloa. Rimpianto Inter

Real Madrid-Manchester City e Bodo Glimt-Sporting Libona i primi sorteggi.

Le 4 coppie di teste di serie

Queste le 4 coppie di teste di serie, divise secondo il posizionamento finale nella classifica unica e che saranno sorteggiate contro le vincitrici degli spareggi.

1-2: Arsenal, Bayern Monaco

3-4: Liverpool, Tottenham

5-6: Barcellona, Chelsea

7-8: Sporting, Manchester City

Road to Budapest

Questa l'agenda della Champions 2025/2026:

Ottavi di finale - 10/11 e 17/18 marzo

Quarti di finale - 7/8 e 14/15 aprile

Semifinali - 28/29 e 5/6 maggio

Finale - 30 maggio

A breve i sorteggi di Champions

Manca poco all'inizio dei sorteggi di Champions League - prossima tappa del cammino verso la finale di Budapest - con la cerimonia che alzerà il sipario alle ore 12.

Sorteggi Champions League: i possibili incroci

Paris Saint-Germain–Barcellona o Chelsea

Galatasaray–Liverpool o Tottenham

Real Madrid–Sporting Lisbona o Manchester City

Atalanta –Arsenal o Bayern Monaco

–Arsenal o Bayern Monaco Newcastle Utd–Chelsea o Barcellona

Atletico Madrid–Tottenham o Liverpool

Bodo Glimt–Manchester City o Sporting Lisbona

Bayer Leverkusen–Bayern Monaco o Arsenal

Sorteggi Europa League: i possibili incroci

Ferencvaros–Porto o Braga

Braga Panathinaikos–Midtjylland o Betis

Genk–Friburgo o Roma

Celta Vigo–Olympique Lione o Aston Villa

Stoccarda–Braga o Porto

Nottingham Forest–Betis o Midtjylland

Bologna – Roma o Friburgo

– o Friburgo Lilla–Aston Villa o Olympique Lione

Sorteggi Conference League: i possibili incroci

Lech Poznan–Rayo Vallecano o Shakhtar

Az–Aek Atene o Sparta Praga

Crystal Palace–Magonza o Aek Larnaca

Fiorentina –Strasburgo o Rakow Czestochowa

–Strasburgo o Rakow Czestochowa Samsunspor–Shakhtar o Rayo Vallecano

Celje–Sparta Praga o Aek Atene

Sigma Olomouc–Aek Larnaca o Magonza

Rijeka–Rakow Czestochowa o Strasburgo

Sorteggi Champions, EL e Conference: diretta e dove vederli

Tutti i sorteggi europei sono in programma venerdì 27 febbraio. Al via alle 12 l'estrazione dei club di Champions e alle 13 quelli di Europa League. Infine, il completamento del tabellone degli ottavi di Conference previsto a partire dalle 14. Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv sul canale Sky Sport 24, in streaming sulla piattaforma Now nonché sul nostro sito.