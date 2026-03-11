Leverkusen beffato nel finale dall'Arsenal: Havertz risponde a Andrich

L'Arsenal non va oltre il pari in casa del Bayer Leverkusen nel match terminato per 1-1 valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Bayer avanti ad inizio ripresa grazie ad Andrich che mette dentro su assist Grimaldo dalla destra: i Gunners cercano con insistenza il pareggio che arriva al minuto 89 su calcio di rigore, trasformato da Kai Havertz. Indecisione dell'arbitro Meler sul rigore assegnato: il direttore di gara, dopo aver fischiato il fallo, è stato richiamato dal Var ma davanti al monitor non ha esitato nel confermare la sua scelta. Il ritorno del match si disputerà a Londra martedì 17 marzo alle ore 21.