Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Leverkusen beffato nel finale dall'Arsenal: Havertz risponde a Andrich

I Gunners non vanno oltre al pari in casa della formazione tedesca, salvati da un calcio di rigore fischiato nel finale
1 min
Leverkusen beffato nel finale dall'Arsenal: Havertz risponde a Andrich© Getty Images

L'Arsenal non va oltre il pari in casa del Bayer Leverkusen nel match terminato per 1-1 valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Bayer avanti ad inizio ripresa grazie ad Andrich che mette dentro su assist Grimaldo dalla destra: i Gunners cercano con insistenza il pareggio che arriva al minuto 89 su calcio di rigore, trasformato da Kai Havertz. Indecisione dell'arbitro Meler sul rigore assegnato: il direttore di gara, dopo aver fischiato il fallo, è stato richiamato dal Var ma davanti al monitor non ha esitato nel confermare la sua scelta. Il ritorno del match si disputerà a Londra martedì 17 marzo alle ore 21.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Champions, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS