Valverde umilia il Manchester City e regala al suo Real Madrid una notte da favola: Arbeloa batte 3-0 Pep Guardiola e ipoteca il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Ha fatto tutto il Pajarito che nel primo tempo ha calato il tris ai minuti 20, 27 e 42. Inesistente il City che nella ripresa non solo non ha mai reagito ma deve anche ringraziare Donnarumma che al minuto 58 ha ipnotizzato Vinicius dal dischetto, evitando così il poker delle Merengues. L'Arsenal non va oltre il pari in casa del Bayer Leverkusen nel match terminato per 1-1 valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Bayer avanti ad inizio ripresa grazie ad Andrich che mette dentro su assist di Grimaldo dalla destra: i Gunners cercano con insistenza il pareggio che arriva al minuto 89 su calcio di rigore, trasformato da Kai Havertz. Indecisione dell'arbitro Meler sul rigore assegnato: il direttore di gara, dopo aver fischiato il fallo, è stato richiamato dal Var ma davanti al monitor non ha esitato nel confermare la sua scelta. Il ritorno del match si disputerà a Londra martedì 17 marzo alle ore 21.