Manchester City-Real Madrid: formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming gli ottavi di Champions

Ultimo round di ottavi in Champions League. Dopo il 3-0 al Bernabeu, il Real Madrid scende in campo all'Etihad per chiudere il discorso qualificazione senza tuttavia potersi limitare a difendere il vantaggio guadagnato all'andata grazie alla tripletta di Valverde , che ha costretto Guardiola a rispondere alle domande su un possibile fallimento europeo e a pianificare l'impresa contro i blancos di Arbeloa . L'ultimo precedente a Manchester rimanda al primo atto dei playoff del 2025, quando i blancos si imposero per 3-2. Ai quarti, il vincitore affronterà una tra Arsenal e Bayer Leverkusen, attese in campo all'Emirates dove ripartiranno dall'1-1 dell'andata.

Manchester City-Real Madrid: diretta e dove vederla

L'incontro tra le formazioni di Guardiola e Arbeloa è in programma alle ore 21 presso l'Etihad Stadium di Manchester. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252) e in streaming sulla piattaforma Now Tv.

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Manchester City-Real Madrid: le probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Guéhi, Ait-Nouri; Rodri, O’Reilly; Semenyo, Silva, Cherki; Haaland. Allenatore: Guardiola.

A disposizione: Trafford, Ake, Alleyne, Khusanov, Doku, Foden, Lewis, Marmoush, Nico, Reijnders, Stones, Savinho.

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Pitarch, Arda Guler; Brahim Diaz, Vinicius. Allenatore: Arbeloa.

A disposizione: Lunin, Fran Gonzalez, Carvajal, Fran Garcia, Aguado, Camavinga, Cestero, Manu Angel, Palacios, Gonzalo, Mastantuono, Mbappé.

Arbitro: Turpin (Francia); Assistenti: Danos–Pages; Quarto ufficiale: Delajod; Var: Brisard; Ass. Var: Dechepy.

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