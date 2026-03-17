Chelsea-Psg, orario e dove vedere in tv e streaming gli ottavi di finale di Champions League

Tutto pronto allo Stamford Bridge dove questa sera il Chelsea ospiterà alle ore 21 il Psg nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I Blues sono chiamati all'impresa per cercare di rimontare il 2-5 subito al Parco dei Principi una settimana fa. Nella gara d'andata, decisiva la doppietta di Kvaratskhelia e le reti di Barcola, Dembele e Vitinha: ai londinesi non bastarono le firme di Malo Gusto e Enzo Fernandenz. In campionato la formazione di Luis Enrique comanda la classifica con un solo punto di vantaggio sul Lens mentre i Blues di Rosenior stazionano al sesto posto ad una sola lunghezza di distacco dal Liverpool. Chi passerà questo turno se la vedrà ai quarti di finale contro la vincente tra Galatasaray e Liverpool.