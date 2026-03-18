Bayern Monaco-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Alle ore 21, all’Allianz Arena, Bayern Monaco e Atalanta si affrontano nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League (esclusiva Amazon Prime Video). I bavaresi hanno già archiviato il discorso qualificazione nel match d’andata a Bergamo sbancando la New Balance Arena con un roboante 6-1. La Dea, reduce dal pareggio in campionato al Meazza contro l’Inter (1-1), vuole però una prova di carattere. La formazione di Raffaele Palladino, dopo l’impresa ai playoff contro il Borussia Dortmund, quando ha ribaltato il ko dell’andata al Signal Iduna Park (2-0) con un sonoro 4-1 nel secondo round, ha perso tre delle ultime quattro gare nella competizione e vuole regalare una serata speciale ai propri tifosi. L’impresa appare piuttosto titanica, ma mai porre limiti alla provvidenza. La vincente affronterà ai quarti il Real Madrid, vittorioso nel doppio confronto con il Manchester City di Pep Guardiola, eliminato dal torneo.