Lang e il rischio amputazione del dito, frattura per Osimhen: Galatasaray ko a Liverpool... in tutti i sensi!

Serata da dimenticare per il Galatasaray : i giallorossi sono stati eliminati dalla Champions League per mano del Liverpool . Dopo la vittoria in casa con rete di Lemina, i reds hanno ribaltato tutto ad Anfield con un nettissmo 4-0 : in gol Szoboszlai, Ekitike, Gravenberch e Salah. Ma la notte dei turchi è stata pessima anche per un altro motivo: gli infortunicdi Noa Lang e Victor Osimhen.

Galatasaray, le condizioni di Lang e Osimhen

L’ex PSV e Napoli, entrato nella seconda metà di gara, al 75’ è finito contro i pannelli pubblicitari a bordo campo, riportando una profonda ferita al pollice della mano destra. Il club ieri ha comunicato la necessità di un intervento chirurgico a Liverpool, ma secondo i media turchi il 26enne olandese sarebbe già stato operato, e l'intervento avrebbe evitato l'amputazione. Il Galatasary, sempre secondo quanto riportato dai giornali locali, dovrebbe presentare denuncia di quanto accaduto, e anche l'Uefa dovrebbe aprire un'indagine per capire se i cartelloni pubblicitari fossero posizionati secondo norma.

Non è andata molto meglio a Osimhen, costretto a uscire all’intervallo dopo aver subito un duro colpo al braccio. L'attaccante si è sottoposto ad accertamenti, che hanno evidenziato -come si legge nella nota del club- "una frattura all'avambraccio destro del giocatore, che è stato immobilizzato con un gesso. La decisione riguardo a un eventuale intervento chirurgico verrà presa nei prossimi giorni dopo ulteriori valutazioni". Serata da dimenticare in fretta dunque per il Galatasaray, che nella fase finale della stagione e con un primo posto in campionato vede due dei suoi giocatori più rappresentativi ai box.