Sporting Lisbona-Arsenal: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League  

LISBONA (PORTOGALLO) - Alle ore 21, all'Estadio José Alvalade, Sporting Lisbona e Arsenal si affrontano nell'andata dei quarti di finale di Champions League. I portoghesi, chiuso il maxi girone al settimo posto, si sono resi protagonisti di una vera e proprio impresa titanica agli ottavi: sconfitti 3-0 in Norvegia dal Bodø/Glimt, hanno ribaltato le sorti della qualificazione vincendo 5-0 in casa dopo i tempi supplementari. Un'iniezione di autostima incredibile per la formazione di Rui Borges che ora non si pone più limiti. Di fronte, però, ci sono gli autentici dominatore del torneo: i Gunners di Mikel Arteta, infatti, davanti a tutti in Premier League a +9 dal Manchester City a sette turni dalla fine, hanno fatto l'en plein nella prima fase, estromettendo poi dalla competizione i tedeschi del Bayer Leverkusen, sconfitti 2-0 a Londra dopo l'1-1 dell'andata alla BayArena. Gyökeres, grande ex della sfida, e compagni, cercano però il riscatto dopo i ko in finale di Coppa di Lega (2-0 contro il Manchester City) e ai quarti di FA Cup (2-1 contro il Southampton). Mercoledì prossimo il ritorno all'Emirates e chi avrà la meglio nel doppio confronto sfiderà in semifinale una tra Barcellona e Atletico Madrid.
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Sporting Lisbona-Arsenal: diretta tv e streaming
Sporting Lisbona-Arsenal, andata dei quarti di finale di Champions League, è in programma alle ore 21 all'Estadio José Alvalade di Lisbona (Portogallo) e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport (253). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Sporting Lisbona-Arsenal
SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Ivan Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inacio, Araujo; Daniel Bragança, Morita; Geny Catamo, Trincao, Goncalves; Suarez. Allenatore: Borges.
A disposizione: Virginia, Diego Callai, Couto, Debast, Diomande, Faye, P. Goncalves, Nel, Simoes, Vagiannidis.
ARSENAL (4-2-3-1): David Raya; White, Gabriel, Saliba, Calafiori; Zubimendi, Rice; Madueke, Odegaard, Gabriel; Gyökeres. Allenatore: Arteta.
A disposizione: Kepa, Ranson, Dowman, Gabriel Jesus, Havertz, Lewis-Skelly, Mosquera, Norgaard, Salmon, Trossard.
ARBITRO: Siebert (Germania). ASSISTENTI: Seidel-Foltyn (Germania). IV UFFICIALE: Schlager (Germania). VAR: Dankert (Germania). ASS. VAR: Storks (Germania).
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