Sporting Lisbona-Arsenal: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League  

LISBONA (PORTOGALLO) - Alle ore 21, all'Estadio José Alvalade, Sporting Lisbona e Arsenal si affrontano nell'andata dei quarti di finale di Champions League. I portoghesi, chiuso il maxi girone al settimo posto, si sono resi protagonisti di una vera e proprio impresa titanica agli ottavi: sconfitti 3-0 in Norvegia dal Bodø/Glimt, hanno ribaltato le sorti della qualificazione vincendo 5-0 in casa dopo i tempi supplementari. Un'iniezione di autostima incredibile per la formazione di Rui Borges che ora non si pone più limiti. Di fronte, però, ci sono gli autentici dominatore del torneo: i Gunners di Mikel Arteta, infatti, davanti a tutti in Premier League a +9 dal Manchester City a sette turni dalla fine, hanno fatto l'en plein nella prima fase, estromettendo poi dalla competizione i tedeschi del Bayer Leverkusen, sconfitti 2-0 a Londra dopo l'1-1 dell'andata alla BayArena. Gyökeres, grande ex della sfida, e compagni, cercano però il riscatto dopo i ko in finale di Coppa di Lega (2-0 contro il Manchester City) e ai quarti di FA Cup (2-1 contro il Southampton). Mercoledì prossimo il ritorno all'Emirates e chi avrà la meglio nel doppio confronto sfiderà in semifinale una tra Barcellona e Atletico Madrid.