Champions, Cubarsi inguaia il Barcellona e lancia l'Atletico. Doué e Kvaratskhelia, bis Psg al Liverpool

Il Psg strapazza in casa il Liverpool battendolo col punteggio di 2-0 e ipotecando il passaggio del turno. La formazione Campione d'Europa in carica va avanti già dopo undici minuti: il destro a giro di Douè trova la deviazione di Gravenberch e si piazza alle spalle di Mamardashvili. Il raddoppio del Psg arriva al minuto 65: Kvaratskhelia trova l'imbucata e supera agevolmente il portiere del Liverpool prima di depositare il pallone in porta. La squadra di Luis Enrique fallisce in più occasioni la rete del tris, cogliendo un palo anche con Dembelè. Colpaccio in trasferta per l'Atletico Madrid che si impone, sempre per 2-0, sul Barcellona. La gara del Camp Nou si sblocca a fine primo tempo dopo il rosso diretto estratto a Cubarsì: dalla punizione derivante dal fallo del difensore, Julian Alvarez non sbaglia e buca Joan Garcia. Nella ripresa, al minuto 70, Ruggeri mette in mezzo un pallone che Sorloth deve solo appoggiare in porta per la rete del raddoppio.