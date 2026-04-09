Simeone in lacrime e il messaggio a Griezmann: "Grazie per tutto, se fossi un tifoso..."

Ci sono rapporti e rapporti. Alcuni di essi vanno oltre al campo e sono più grandi di quello che dovrebbe esere una relazione allenatore-giocatore. A volte scindere le due cose è difficile, in altre invece è capace di regalare momenti carichi di emozione e significato. A rendere questo momento speciale è Simeone che, nella conferenza pre Barcellona-Atletico Madrid , commuove i presenti con parole al miele per Griezmann . Il motivo è presto detto siccome l'attaccante francese lascerà i Colchoneros a fine stagione per volare in Mls all'Orlando City e dire addio, dopo 12 anni (dal 2014), alla Liga. Parole sincere e con il volto carico di lacrime per l'allenatore argentino.

Simeone e il messaggio a Griezmann

È proprio Simeone a prendere la parola prima delle domande dei giornalisi: "Antoine, volevo, dal mio punto di vista di allenatore ma anche da tifoso dell’Atletico Madrid, che oggi, se fosse al mio posto, avrebbe l’opportunità di essere qui in conferenza stampa con te, ringraziarti per tutto il tuo lavoro, per tutta la tua umiltà. Sei una persona ammirevole per i ragazzi di oggi, in una società che ha bisogno di persone come te".

Simeone: "Ti considero un giocatore e poi un amico"

Un rapporto che va avanti tra i due dal 2014, momento dell'arrivo alll'Atletico di Griezmann: "Grazie per tutto quello che ci hai dato, per tutto quello che ci dai e per tutto quello che, ti ‘obbligo', continuerai a darci. Grazie per il tuo impegno, grazie per come ti sei sempre comportato da professionista e da persona, sapendo distinguere quella relazione così bella che abbiamo come famiglia senza mai superare quella linea difficile da gestire, che è quella tra allenatore e giocatore, amico o non amico. Io ti considero prima un giocatore e poi un amico".