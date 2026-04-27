Julian Alvarez: "Contro l'Arsenal per fare la storia. Futuro? Ogni settimana nuove bugie"

LONDRA (Inghilterra) - L'attaccante dell' Atletico Madrid , Julian Alvarez , ha parlato durante il media day in vista della semifinale di Champions League al Wanda Metropolitano contro l' Arsenal (mercoledì, ore 21). Dopo aver eliminato il Barcellona i Colchoneros non si pongono limiti, così il campione del mondo con l'Albiceleste che spera di portare gli spagnoli all'ultimo atto della competizione 10 anni dopo l'ultima volta : "Abbiamo un obiettivo molto chiaro e vogliamo fare la storia anche noi. Sappiamo cosa possiamo ottenere e di cosa siamo capaci. Siamo concentrati, vogliamo giocare una grande partita"

Fattore Metropolitano

Per "La Araña" affrontare i primi 90' in casa non è un fattore determinante: "In Coppa contro il Barcellona è andata bene, abbiamo iniziato in casa e abbiamo vinto 4-0, mentre contro il Bruges abbiamo esordito in trasferta - ricorda l'argentino riferendosi al 3-3 dell'andata in Belgio per poi ottenere la qualificazione con un largo successo al ritorno - L'importante è giocare due grandi partite. Cercare di vincere è l'obiettivo di ogni stagione". Motivazione in più per i colchoneros, il riscatto dopo la sconfitta ai rigori nella finale di Coppa del Re con i baschi della Real Sociedad. "È stato un duro colpo per noi. Ora dobbiamo riprenderci, superare quel ricordo e dare il massimo contro i gunners".

Sul futuro: "Non dò importanza ai rumors"

Non sono mancate infine, le classiche voci relative ad un suo possibile addio a fine stagione, voci sempre presenti in ogni conferenza stampa dell'attaccante argentino, all'Atletico da due anni dopo l'esperienza al Manchester City: "Ogni settimana vengono fuori nuove indiscrezioni, non do importanza a quello che si dice sui social, sono spesso una valanga di bugie. Non spreco energie in questo. È il periodo più importante della stagione e voglio essere in forma per poter aiutare la squadra e fare grandi cose"