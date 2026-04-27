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Julian Alvarez: "Contro l'Arsenal per fare la storia. Futuro? Ogni settimana nuove bugie"

Le parole dell'attaccante dei Colchoneros alla vigilia dell'andata della semifinale di Champions contro i Gunners: "Abbiamo un obiettivo chiaro"
2 min
Julian Alvarezatletico madridArsenal
Julian Alvarez: "Contro l'Arsenal per fare la storia. Futuro? Ogni settimana nuove bugie" © EPA

LONDRA (Inghilterra) - L'attaccante dell'Atletico Madrid, Julian Alvarez, ha parlato durante il media day in vista della semifinale di Champions League al Wanda Metropolitano contro l'Arsenal (mercoledì, ore 21). Dopo aver eliminato il Barcellona i Colchoneros non si pongono limiti, così il campione del mondo con l'Albiceleste che spera di portare gli spagnoli all'ultimo atto della competizione 10 anni dopo l'ultima volta : "Abbiamo un obiettivo molto chiaro e vogliamo fare la storia anche noi. Sappiamo cosa possiamo ottenere e di cosa siamo capaci. Siamo concentrati, vogliamo giocare una grande partita"

Fattore Metropolitano

Per "La Araña" affrontare i primi 90' in casa non è un fattore determinante: "In Coppa contro il Barcellona è andata bene, abbiamo iniziato in casa e abbiamo vinto 4-0, mentre contro il Bruges abbiamo esordito in trasferta - ricorda l'argentino riferendosi al 3-3 dell'andata in Belgio per poi ottenere la qualificazione con un largo successo al ritorno - L'importante è giocare due grandi partite. Cercare di vincere è l'obiettivo di ogni stagione". Motivazione in più per i colchoneros, il riscatto dopo la sconfitta ai rigori nella finale di Coppa del Re con i baschi della Real Sociedad. "È stato un duro colpo per noi. Ora dobbiamo riprenderci, superare quel ricordo e dare il massimo contro i gunners". 

Sul futuro: "Non dò importanza ai rumors"

Non sono mancate infine, le classiche voci relative ad un suo possibile addio a fine stagione, voci sempre presenti in ogni conferenza stampa dell'attaccante argentino, all'Atletico da due anni dopo l'esperienza al Manchester City: "Ogni settimana vengono fuori nuove indiscrezioni, non do importanza a quello che si dice sui social, sono spesso una valanga di bugie. Non spreco energie in questo. È il periodo più importante della stagione e voglio essere in forma per poter aiutare la squadra e fare grandi cose"

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