Psg-Bayern: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League

PARIGI (Francia) - Torna la Champions League con l'andata delle semifinali ed è il giorno della super sfida tra Psg-Bayern Monaco . Al Parco dei Principi, i campioni d'Europa in carica, reduci dai quarti contro il Liverpool , ospitano i tedeschi, diventati pochi giorni fa campioni di Germania e capaci di eliminare nell'ultimo turno il Real Madrid. Insomma, una sorta di finale anticipata quella tra Luis Enrique e Kompany per un primo atto in terra francese che potrà già indirizzare una delle due verso Budapest, dove si giocheranno l'altro slot disponibile Atletico Madrid e Arsenal.

Psg-Bayern: dove vederla in tv e streaming

La semifinale di Champions Psg-Bayern, in programma alle ore 21 al Parco dei Principi, sarà trasmessa in diretta tv da Sky: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La partita sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di Psg-Bayern

PSG (4-3-3): Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembeleé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique. A disposizione: Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, Lucas Hernandez, Mbaye, Ruiz, Mayulu, Kang.in Lee, Barcola, Ramos. Indisponibili: Ndjantou. Squalificati: -. Diffidati: Nuno Mendes.

BAYERN (4-2-3-1): Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane. All. Kompany. A disposizone: Uribg, Ulreich, Kim, Ito, Davies, Goretzka, Ofli, Pavic, Jackson. Indipsonibili: Bischof, Guerreiro, Gnabry, Karl. Squalificati: -. Diffidati: -.

Arbitro: Scharer (Svizzera). Assistenti: Nevado-Ayuso (Spagna). Quarto Uomo: Gil Manzano (Spagna). Var: Del Cerro Grand (Spagna). Avar: Cuadra Fernandez (Spagna).

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