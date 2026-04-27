Psg-Bayern, una sfida tra giganti: il pronostico

Non è la finale ma è come se lo fosse. Martedì sera, nel penultimo atto della Champions League , il Bayern vola a Parigi per incontrare il Psg in quella che si presenta come una sfida a dir poco pirotecnica. I tedeschi hanno già vinto il loro campionato festeggiando anche il nuovo record di reti realizzate in una stagione (sono adesso 161 in tutte le competizioni contro le 159 della stagione 2019-2020) mentre il Psg è primo in Ligue 1 con 6 lunghezze di vantaggio a 4 turni dalla fine.

Comparazione quote Psg-Bayern: Goal+Over 2,5

Le due squadre sono giunte a questa semifinale spazzando via tutte le avversarie incontrate. I parigini (undicesimi nella fase campionato) hanno iniziato dai sedicesimi superando il Monaco (3-2 e 2-2) per poi far fuori il Chelsea (5-2 e 3-0) completando l’opera con un doppio 2-0 al Liverpool).

I bavaresi, secondi nella fase campionato, sono partiti dagli ottavi dove hanno liquidato la pratica Atalanta con un 6-1 e 4-1 per poi eliminare, non senza un mare di polemiche, il Real Madrid nei quarti (2-1 e 4-3). Vale la pena aggiungere che Psg e Bayern si sono anche già incontrati nella prima fase di questa Champions con i tedeschi vittoriosi al Parco dei Principi per 2-1.

Stavolta, però, altro giro altra corsa e esito del match apertissimo. Il Goal e l’Over 2,5 non dovrebbero tradire le attese. La combo che lega i due esiti è offerta a 1.48 da Eplay24 e NetBet, a 1.52 da Sisal.