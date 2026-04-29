Kompany: "Psg-Bayern una tortura, ma ci giochiamo tutto in casa. Il rigore? Un errore di quel tipo..."

Psg e Bayern danno vita a una delle partite più belle nella storia della Champions League , con i francesi che si impongono per 5-4 al Parco dei Principi. Un risultato che lascia aperto ogni scenario in vista del ritorno, ma che dà un piccolo vantaggio ai campioni in carica che al ritorno avranno due risultati su tre. A trascinare i parigini le doppiette di Kvaratskhelia e Dembele , accompagnate dallo stacco imperioso del giovane Joao Neves . Per i bavaresi a segno Kane e Olise , mentre nei secondi 45' di gioco Upamecano e Diaz hanno ridotto ad una sola lunghezza il divario con i parigini. Tra otto giorni, a Monaco di Baviera, le due squadre si affronteranno per un posto nella finale di Budapest. Alla fine della pirotecnica gara ha parlato il tecnico del Bayern Monaco , Vincent Kompany - che ha assistito alla gara dalla tribuna a per squalifica -, il quale ha commentato la prestazione dei suoi.

Kompany: "Abbiamo sofferto ma siamo stati pericolosi"

"E' stata una tortura vedere una partita come questa in tribuna - dice - Pensavo di potermela godere come un tifoso ma poi la voglia di fare il tuo mestiere prende il sopravvento". Sulla gara: "C'era tanto talento e tanta qualità ma anche la voglia di correre e di soffrire, e questa è solo l'andata, abbiamo visto giocatori con i crampi, sono successe tante cose e questo significa che tutti hanno dato tutto. C'è ancora un partita in casa per noi". Sull'episodio del mani di Davies: "Il rigore? Non capisco un errore di quel tipo a questo livello". Il tecnico del Bayern ha poi aggiunto a Prime UK: "L'energia c'era. Abbiamo sofferto, ma siamo stati anche pericolosi. Un conto è guardare i gol subiti: normalmente, cinque gol in trasferta in una semifinale di Champions League vuol dire essere già fuori, ma se si guardano le occasioni che abbiamo creato, avremmo potuto segnare di più. E questo deve darci fiducia". Kompany ha poi concluso: "Se non hai fatto nulla in partita, è difficile sostenere che si possa ancora ribaltare il risultato. Ma se sei pericoloso come lo siamo stati noi stasera, allora credo che si tratti solo di ritrovare la concentrazione e cercare di concretizzare le occasioni create".

Kane: "Ci giocheremo tutto all'Allianz Arena"

"È stata una partita folle. Quando ci sono 9 gol, significa che sono successe molte cose. Bisogna vedere dove possiamo migliorare. Ci siamo riavvicinati dopo essere stati sotto 5-2. Ci giocheremo tutto all'Allianz Arena".

Così Harry Kane ai microfoni di Sky Sport dopo il ko del Bayern sul campo del Psg nella semifinale d'andata di Champions. "Ogni volta che c'è un rigore mi assumo la responsabilità di calciarlo - aggiunge l'attaccante inglese -. Quando si perde c'è delusione, ma sono fiero di come abbiamo reagito".