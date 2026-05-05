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Arsenal-Atletico: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League

I Gunners di Arteta e i Colchoneros di Simeone ripartono dall'1-1 del Metropolitano. In palio all'Emirates, la finale di Budapest
3 min
atletico madridArsenalChampions League

Arsenal e Atletico Madrid tornano in campo a Londra per contendersi la finale di Champions League. Le formazioni di Arteta e Simeone ripartono dall'1-1 del Metropolitano, dove al rigore di Gyokeres (44') ha risposto Julian Alvarez dagli 11 metri (56'). I Gunners, che all'Emirats inseguono la seconda finale dopo quella del 2006, si presentano all'appuntamento reduci dal successo in campionato sul Fulham (3-0) che è servito a consolidare il comando della classifica a 3 giornate dal termine e con il City (a cui spetta recuperare una partita) che si è salvato solamente nel finale di gara con l'Everton e ora distante 5 lunghezze. Meno entusiasmante la classifica dei Colchoneros, già quattro volte finalisti in Champions, che hanno conosciuto la prima delusione stagionale con la resa in finale di Coppa del Re contro la Real Sociedad e ora quarti in Liga con 63 punti. Le agende di Arteta e Simeone mettono poi in programma le sfide contro West Ham (10/05) e Celta Vigo (09/05).

Arsenal-Atletico Madrid: diretta e dove vederla

La sfida tra le formazioni di Arteta e Simeone è in programma alle ore 21 di martedì 5 maggio. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251) nonché in streaming sulla piattaforma Now Tv.

Segui Arsenal-Atletico Madrid sul nostro sito.

Arsenal-Atletico Madrid: le probabili formazioni

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi, Eze; Saka, Gyokeres, Trossard. Allenatore: Arteta.

A disposizione: Arrizabalaga, Setford, Mosquera, Calafiori, Salmon, Dowman, Gabriel Jesus, Lewis-Skelly, Norgaard, Martinelli, Madueke.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Marc Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Simeone.

A disposizione: Musso, Esquivel, Gimenez, Le Normand, Lenglet, Molina, Mendoza, Obed Vargas, Almada, Alex Baena, Sorloth, Luque.

Arbitro: Siebert (Germania); Assistenti: Seidel-Foltyn (Germania); Quarto ufficiale: Stieler (Germania); Var: Dankert (Germania); Ass. Var: Schroder (Germania).

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