"Domani giocheremo a Monaco e cercheremo di essere più competitivi che mai. Rafa Nadal una volta disse che, a un certo punto della sua carriera, le partite contro Roger Federer e Novak Djokovic erano la sua più grande motivazione. È quello che vogliamo anche noi". Così l'allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique parlando in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco. "Ammiriamo il Bayern, ma è una motivazione per migliorare. Domani cercheremo di superare una squadra che gioca in modo sensazionale", ha aggiunto.