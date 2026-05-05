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Luis Enrique cita Nadal in conferenza: "Bayern-Psg come le partite con Federer e Djokovic"

Le parole del tecnico dei parigini alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League
2 min
Champions LeagueBayern-PsgLuis Enrique

"Domani giocheremo a Monaco e cercheremo di essere più competitivi che mai. Rafa Nadal una volta disse che, a un certo punto della sua carriera, le partite contro Roger Federer e Novak Djokovic erano la sua più grande motivazione. È quello che vogliamo anche noi". Così l'allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique parlando in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco. "Ammiriamo il Bayern, ma è una motivazione per migliorare. Domani cercheremo di superare una squadra che gioca in modo sensazionale", ha aggiunto.

Kompany: "Non cambieremo approccio, vogliamo rendere indimenticabile questo momento"

"Il vantaggio non significa nulla"

"Quando si gioca una partita di questo tipo, contro un avversario che è senza dubbio la squadra più forte che abbiamo mai affrontato, la prima cosa che voglio dire è che abbiamo un vantaggio di un gol, ma questo non significa nulla nel calcio. Abbiamo l'esperienza dell'anno scorso. Cerchiamo sempre di essere all'altezza delle aspettative dei nostri tifosi", ha concluso Luis Enrique.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

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