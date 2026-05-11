A Siebert la finale di Champions. La Conference affidata a un italiano: tutti gli arbitri Uefa

Sarà Maurizio Mariani a dirigere la finale di Conference League, che vederà Crystal Palace e Rayo Vallecano contendersi il titolo il 27 maggio alla Red Bull Arena di Lipsia. Come annunciato dalla Uefa in sede di designazione arbitrale delle tre finali europee, il direttore di gara classe 1982 sarà coadiuvato dagli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, con lo svedese Glenn Nyberg in qualità di quarto ufficiale. In sala Var opererà invece Marco Di Bello, affiancato da Daniele Chiffi dal croato Ivan Bebek. Non sarà l'unico azzurro in campo in una finale europea. Nonostante l'annus horribilis del calcio italiano, assente a qualsiasi livello internazionale, a rappresentare il tricolore ci saranno anche Riccardo Calafiori e Vincenzo Grifo, impegnati rispettivamente con le maglie di Arsenal e Friburgo nelle finali di Champions ed Europa League, a loro volta affidate alle direzioni del tedesco Daniel Siebert e del francese francese Francois Letexier.