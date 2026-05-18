Dembélé infortunato, le condizioni del Pallone d'Oro verso la finale di Champions League Psg-Arsenal

Meno di due settimane alla finale di Champions League tra Psg ed Arsenal ed una notizia che tiene con il fiato sospeso i tifosi parigini: il Pallone d'Oro Ousmane Dembélé ha rimediato un infortunio nell'ultima gara di Ligue 1 nel derby con il Paris Fc, vinto propio da quest'ultimi grazie alla doppietta di Gory. L'attaccante francese ha infatti abbandonato anzitempo il terreno di gioco - al 27' - dopo aver accusato un problema al polpaccio destro che ne ha impedito il regolare svolgimento del match, con Goncalo Ramos subentrato al suo posto. I primi esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari, ma Dembélé - stando a quanto riportato dal Psg - resterà a riposo nei prossimi giorni.
Psg, le condizioni Dembélé e la nota del club
Al termine della gara con il Paris Fc, il tecnico del Psg Luis Enrique ha affermato: "Non c'è molto da dire su Ousmane, dovremo aspettare gli esami ma penso sia soltanto stanchezza". Gli esami sono stati effettuati regolarmente in mattinata, con i tifosi parigini che possono tirare parzialmente un sospiro di sollievo sperando di poter fare affidamento sul loro beniamino il prossimo 30 maggio a Budapest nell'atto finale di Champions contro l'Arsenal di Arteta. Di seguito il comunicato del Paris Saint-Germain sulle condizioni attuali di Ousmane Dembélé: "Uscito dal campo per precauzione a causa di un fastidio al polpaccio destro avvertito durante la partita di ieri sera contro il Paris FC, Ousmane Dembélé rimarrà sotto trattamento per i prossimi giorni"