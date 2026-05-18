Dembélé infortunato, le condizioni del Pallone d'Oro verso la finale di Champions League Psg-Arsenal

Meno di due settimane alla finale di Champions League tra Psg ed Arsenal ed una notizia che tiene con il fiato sospeso i tifosi parigini: il Pallone d'Oro Ousmane Dembélé ha rimediato un infortunio nell'ultima gara di Ligue 1 nel derby con il Paris Fc, vinto propio da quest'ultimi grazie alla doppietta di Gory. L'attaccante francese ha infatti abbandonato anzitempo il terreno di gioco - al 27' - dopo aver accusato un problema al polpaccio destro che ne ha impedito il regolare svolgimento del match, con Goncalo Ramos subentrato al suo posto. I primi esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari, ma Dembélé - stando a quanto riportato dal Psg - resterà a riposo nei prossimi giorni.