Psg-Arsenal: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la finale di Champions

BUDAPEST (UNGHERIA) - L'attesa sta per finire. Domani (sabato 30 maggio), alle ore 18, la Puskás Aréna di Budapest sarà il teatro della sfida tra le migliori espressioni del calcio europeo. In Ungheria, infatti, Psg e Arsenal si contenderanno la Champions League 2025-26 in una finale che profuma di consacrazione, rivincita e leggenda. Da una parte i francesi campioni in carica, decisi a inaugurare una nuova era di dominio europeo; dall’altra i Gunners che, dopo esser tornati sul trono d'Inghilterra 22 anni dopo l'ultima volta, sognano di vincere la prima coppa dalle grandi orecchie a 20 anni esatti dalla finale persa contro il Barcellona a Parigi (2-1). Di fronte due filosofie diverse ma complementari: il talento esplosivo e verticale della squadra di Luis Enrique contro l’organizzazione e il calcio posizionale costruito da Mikel Arteta. Il Psg ha eliminato agli ottavi il Chelsea, ai quarti il Liverpool e in semifinale il Bayern Monaco, estromesso dalla competizione al termine di una doppia sfida spettacolare chiusa sul 6-5 complessivo (pirotecnico 5-4 all'andata al Parco dei Principi e 1-1 al ritorno all’Allianz Arena). L’Arsenal, invece, ha impressionato per solidità mentale e organizzazione difensiva: appena sei gol subiti nel percorso europeo e una continuità di rendimento che mancava da anni nel nord di Londra. In semifinale gli inglesi hanno eliminato l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, mentre nei turni precedenti avevano fatto fuori lo Sporting Lisbona ai quarti e i tedeschi del Bayer Leverkusen agli ottavi.