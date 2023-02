Youth League, il Rukh Lviv elimina l'Inter ai rigori: decisivo l'errore di Stankovic

Inter, eliminazione beffa: Fontanarosa perdona, Vasilovic no

In Polonia, allo Stal Stalowa Wola Stadium, l'Inter cercava il pass per il turno successivo ma non è riuscita a staccarlo. Avvio di gara di marca ucraina. I padroni di casa si sono resi più volte pericolosi chiamando Calligaris a una serie di interventi decisivi. I nerazzurri hanno risposto andando vicini al vantaggio con un grande giocata di Carboni, fermato da una bella parata di Hereta. Dopo neanche un minuto, il Ruhk Lviv è passato con Panchenko. Nella ripresa il pari di Esposito. Nonostante i rispettivi tentativi di trovare la giocata risolutiva la sfida è proseguita oltre il novantesimo, ai tempi supplementari.

Altri tenta minuti più recupero di gioco non sono serviti per sblocare il risultato e la qualificazione si è decisa dagli undici metri.

Tensione alle stelle. Pronti, via, errori di Iliev per l'Inter e di Kitela per il Ruhk Lviv. A seguire il gol di Curatolo, Sliubyk, Esposito, Pidgurski e Carboni. L'erroe di Kvas il possibile spartiacque in positivo per l'Inter che ha però fallito il match-point con Fontanarosa. Il gol di Sapuga ha mandato le squadre a oltranza. Stankovic ha sbagliato, Vasilovic no. Inter fuori, festa grande per il Rukh Lviv, che ha potuto esultare dopo essere andato vicinissimo al ko.