Juventus, Montero sull'eliminazione beffa dalla Youth League: "C'è poco da dire"

Fuori così fa male. Dopo i calci di rigore, con decisioni arbitrali discutibili. Per usare un eufemismo. La Juventus Primavera è fuori dalla Youth League, eliminata ai sedicesimi di finale dai belgi del Genk a cui non è bastata una prolungata doppia inferiorità numerica per spuntarla dopo i tempi regolamentari e i supplementari. Anzi. I bianconeri hanno sfiorato il colpo con Yldiz e maledetto la sfortuna per un palo centrato da Anghelè. Il destino, beffardo, ha voluto che fosse proprio il gioiello turco a centrare un altro legno, quello fatale nella serie dagli undici metri.