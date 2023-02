Juve fuori dalla Youth League, lo sfogo social di Nonge Boende

Joseph Nonge Boende non ha digerito l'eliminazione della Juventus ai sedicesimi di finale di Youth League. I bianconeri sono stati superati ai calci di rigore dal Genk al termine di una sfida caratterizzata da una direzione di gara contestata, che ha costretto la Primavera allenata da Paolo Montero a giocare per gran parte della partita in doppia inferiorità numerica. Espulsioni contestate prima dell'amaro epilogo dagli undici metri.