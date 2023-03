Youth League, quarti di finale: gli accoppiamenti

Dopo la storica qualificazione ottenuta grazie al successo sul Rukh Lviv, il Milan è spettatore interessati di una delle cinque partite degli ottavi per definire le sfide che metteranno in palio un posto in semifinale

© AC Milan via Getty Images

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi