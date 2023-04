Youth League, Az Alkmaar campione: 5-0 all'Hajduk Spalato in finale

Atto finale della Youth League: la coppa europea delle compagini Under 19 va agli olandesi dell'Az Alkmaar . Dopo un percorso incredibile, che ha visto i biancorossi battere il Manchester City agli ottavi di finale, il Real Madrid ai quarti e lo Sporting Lisbona in semifinale, nella partita conclusiva l'Az ha battuto l'Hajduk Spalato per 5-0. I croati, dopo aver eliminato il Milan in semifinale , sono crollati sul più bello.

Youth League, finale Az Alkmaar-Hajduk Spalato

La partita si è giocata allo Stade de Geneve di Ginevra ed è rimasta in equilibrio fino alla fine del primo tempo, quando l'Az ha conquistato un calcio di rigore per fallo di Vuskovic. Dal dischetto si presenta Addai che non sbaglia e, al 45', firma l'1-0. Nella ripresa la gara continua ad essere in equilibrio, con chance per entrambe le squadre, ma a 20' dalla fine l'Az si scatena e l'Hajduk crolla: gli olandesi riescono, infatti, a segnare altri 4 gol. Al 70' segna Boku con una conclusione dalla distanza, ed è sempre Boku a siglare il tris 5' più tardi con un tiro, questa volta, ravvicinato. Al 78' arriva il poker, con una straordinaria azione personale di Meerdink che firma dunque il 4-0. Risultato rotondo ma momentaneo, perché a 3' dal termine arriva addirittura la quinta rete, firmata ancora da Meerdink. Una finale senza storia che vede dunque vincere l'Az Alkmaar, a coronamento di un percorso straordinario e che ha visto i biancorossi sconfiggere diverse big.