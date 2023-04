Youth League, il Milan si ferma in semifinale: l'Hajduk Spalato vince 3-1

La corsa in Youth League del Milan di Ignazio Abate si ferma in semifinale. In Svizzera, allo Stade de Genève di Lancy, i rossoneri sono stati battuti con il finale di 3-1 dall'Hajduk Spalato, che è volato in semifinale dove lunedì 24 aprile affronterà l'AZ Alkmaar. Gli olandesi hanno vinto ai calci di rigore contro lo Sporting Lisbona dopo il 2-2 su cui si erano conclusi i tempi regolamentari.